Beşiktaş'tan, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Süper Kupa çağrısı

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalı sonrası, Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a davet geldi.



Suudi yetkililerin, Atatürk tişörtüyle sahaya çıkılmasına izin vermemesi üzerine, Fenerbahçe ve Galatasaray Riyad'daki Süper Kupa maçında sahaya çıkmama kararı aldı. Bu kararın ardından, iki kulübün ezeli rakibi Beşiktaş, Süper Kupa'nın Dolmabahçe'de oynatılması konusunda davette bulundu.



Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrısı: Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz.

