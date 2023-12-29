Samanyolu Haber /Spor / Süper Kupa finali iptal: 'Baştan gitmeyecektiniz' /29 Aralık 2023 21:56

Süper Kupa finali iptal: 'Baştan gitmeyecektiniz'

Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı ve Atatürk pankartına izin verilmemesi gündem oldu.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. Maç öncesi başlayan "İstiklal Marşı" ve "Atatürk pankartı" krizi çözülemedi. Takımlar stada gitmezken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile kulüp başkanlarının Riyad'ta bir otelde yaptıkları toplantı devam ediyor.

Yaşanan krizle ilgili olarak TFF'nin resmi açıklama yapması bekleniyor.

Maçın iptal olmasının ardından sosyal medyada birçok ünlü isim paylaşım yaptı.

O paylaşımlardan bazıları şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına kulüplerimizin Atatürk tişörtüyle çıkmasına Suudi Arabistan yetkilileri izin vermiyor! Kulüplerimizin maça çıkmama kararını destekliyoruz. Türkiye'ye bu utancı yaşatanları da unutmayacağız."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

"Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizde düzenlenmesi gereken #SüperKupa Finali’nin en başta Suudi Arabistan'a alınması başlı başına bir skandaldır. Şimdi görüyoruz ki AKP iktidarının sorumsuzluğu, Suudi Arabistan yetkililerini hadsizleştirmiş!

Sporcuların bu koşullarda maça çıkmama kararını destekliyorum.
El açtıkları Suudi patronlara şirin gözükmek için ülkemizi rezil eden AKP ve TFF yöneticileri cok istiyorlarsa takım kurup o stadda kendileri maç yapsınlar!"

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan:

"Para futbolu ve bütün sporları kirletiyor. Suudi Hanedanlığında para çok. Din istismarcıları spora ve sporcuya saldırıyor. Suudi’de din istismarcılığının da sonu yok. “Parayla cinayetleri örtebiliyorsak, ülkelerin tarihlerini de satın alırız” demişler besbelli."

Prof. Dr. Yaman Akdeniz:

"Baştan gitmeyecektiniz Suudi Arabistan'a. Nokta. #SüperKupa2023"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:

 "TÜRK takımları maç yapmadan geri dönüyor. Suudi parası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı satın almaya yetmedi. Teşekkürler sevgili Fenerbahçe ve Galatasaray. Şimdi daha da büyüdünüz."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu:

"Yaşanan rezillik milli varlığımızın, vazgeçilmez değerlerimizin pazarlık konusu haline getirilmesiyle birlikte diplomatik bir skandala da dönüştü. Ruhunda Atatürk’ü yaşatan ve çoğu ay yıldızlı milli formayı da taşıyan sporcularımızın peşine polis takmak, soyunma odasında Atatürk tişörtlerine müdahale edileceği tehdidinde bulunmak ülkemize bir saygısızlıktır. Başta @TC_Disisleri
olmak üzere bütün kurumlar bu konuda bir açıklama yapmalı ve bugünkü rezalete en net şekilde tepki göstermeli. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren kulüplerimize, Atatürk'ün sporcularına ve tepkisini sonuna kadar ortaya koyan Türk Milleti'ne sonsuz saygıyla..."









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