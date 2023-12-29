Türkiye Spitsbergen anlaşmasına dahil oldu

"Spitsbergen ile İlgili Olarak 9 Şubat 1920 Tarihinde Paris’te İmzalanan Antlaşmaya Katılmamız Hakkında Karar" Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.



Norveç, ABD, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, Büyük Britanya, İrlanda ile İngiliz Denizaşırı Dominyonları ve İsveç arasında Spitsbergen takımadalarına ilişkin bazı düzenlemeler getiren antlaşma, 9 Şubat 1920'de Paris'te imzalandı.



Türk vatandaşları, söz konusu anlaşmaya katılması ile Türk vatandaşları, Kuzey Kutup Noktası'na yalnızca 1000 kilometre mesafede yer alan ve Norveç egemenliğindeki Spitsbergen takımadaları ile karasularında mülk edinme ve oturma hakkı elde edebilecek.



Balıkçılık ve avlanma yapabilecek olan Türk şirketleri denizcilik, endüstri, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabilecek. Ayrıca Türk bilim insanları, kurulacak Türk Bilim İstasyonu'nda bilimsel araştırma yapma ve Türk öğrencilerinin Svalbard Üniversitesi'nde eğitim alma imkanına sahip olabilecek.



Spitsbergen Adası üzerinde 13 ülkeye ait 20 araştırma tesisi yer alıyor. Svalbard olarak da bilinen bölgede 890 bin tarım ürüne ait küresel tohum deposu yanında, dünyadaki tüm verileri elektronik manyetik bantlara kaydederek saklamayı amaçlayan Dünya Veri Arşivi de bulunuyor.