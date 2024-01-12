Samanyolu Haber /Gündem / Candan kardeşler soruşturmasında yeni dalga: 3 tutuklama daha /12 Ocak 2024 11:40

Candan kardeşler soruşturmasında yeni dalga: 3 tutuklama daha

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşlerin tutuklandığı dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı.

SHABER3.COM

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklandığı operasyon kapsamında 6 kişi daha gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2021 yılında başlatılan soruşturmada devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkaracaklarını vaat ederek para toplayan ve daha sonra türlü bahanelerle vatandaşların parasını geri vermeyen bir şebekenin varlığını ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 50 mağdurdan yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İLK DALGA OPERASYON 2021 YILINDA YAPILMIŞTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2021 yılı Haziran ayında yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. 2023 yılının Mayıs ayında aynı çeteye yönelik ikinci dalga operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi dışında hepsi tutuklandı.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE TUTUKLANMIŞTI

Kasım ayı içinde ise çete lideri ile bağlantılı oldukları iddia edilen ve kurban bulmak için düzenlenen toplantılarda tanıtım yaptıkları iddia edilen Sosyal Medya Fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler ve Haci İ.S. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde suçlamaları kabul etmezken çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

6 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından konuyla ilgili devam eden soruşturmada mağdur ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda 6 şüpheli daha belirlendi. Önceki gün sabaha karşı yapılan operasyonda tespit edilen 6 şüpheli daha yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Berk E. (22), Barış V. (48) ve Ali K. (32) tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Böylece bugüne kadar dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonlarda tutuklanan şüphelilerin sayısı 35’e ulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Candan kardeşler soruşturmasında yeni dalga: 3 tutuklama daha Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:56:19