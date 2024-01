Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var!

Banga, Nijerya



Taze yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünleri içeren bu çorba ülkede oldukça popüler.



Beef pho (ph? bò), Vietnam



Et suyu, tarçın, yıldız anason ve diğer baharatlarla saatlerce kaynatılıyor. Et suyunda hafifçe pişirilmiş çiğ sığır eti dilimleriyle servis ediliyor.



Borş çorbası, Ukrayna



Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'da çok sevilen bu çorba pancar ile hazırlanıyor.



Bouillabaisse, Fransa



Çorba safran, zeytinyağı, rezene, sarımsak, domates ve denizden taze çıkan balıklarla harmanlanıyor.



Caldo verde, Portekiz



Portekiz'in Minho bölgesinden gelen çorbada ince dilimlenmiş yeşillikler, patates ve soğanla birleşiyor.



Firik çorbası, Cezayir-Libya-Tunus



Firik bulguru, domates suyu ve aromatik baharatlar, nohut ve çeşitli etlerle servis ediliyor.



Chupe de camarones (Karides çorbası) Peru



Bu kremalı karides çorbası, yüksek volkanlarla çevrili tarihi bir şehir olan Arequipa'da meşhur. Yumuşacık karidesler, And patatesleri ve mısırla hazırlanıyor.



Gazpacho, İspanya



Soğuk hazırlanan çorba, Endülüs'ün kavurucu sıcağında insanın içini ferahlatmasıyla ünlü.



Yerfıstığı çorbası, Batı Afrika



Et, balık ya da tavuğun koyu kıvamdaki yer fıstığı çorbasının içinde kaynatılması Batı Afrika ülkelerinde oldukça popüler...



Gumbo, ABD



Batı Afrika, Çoktavlar ve Fransız mutfaklarından etkilenen Louisiana mutfağının yıldızı olan bu doyurucu çorbada kültürler ve tatlar birbirine karışıyor.



Harira, Fas



Tarçın, zencefil, zerdeçal, biber, nohut ve domates suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor.



Kharcho, Gürcistan



Tkemali adı verilen ekşi erik sosu, Gürcistan'ın en sevilen yemeklerinden biri olan bu geleneksel çorbaya lezzet katıyor. Yağlı sığır eti ve öğütülmüş ceviz de çorbanın malzemelerinden...



Lanzhou sığır etli erişte çorbası, Çin



Erişte, yumuşak sığır eti, turp dilimleri, biber yağı ve taze otlar içeren çorba Çin'de önemli bir yer tutuyor.



Mohinga, Myanmar



Genellikle kahvaltılarda tüketilen balık çorbası Mohinga, ülkenin çoğu yerinde sokak satıcıları tarafından satılıyor.



Menudo, Meksika



Kırmızı biberli et suyu ve işkembeyle yapılan geleneksel bir Meksika çorbası.



Karides güveç, Brezilya



Brezilya'nın Bahia bölgesinin bu çorbasında domates, Hindistan cevizi suyu ve karides gibi malzemeler, siyah kilden ve mangrov ağaçlarının özünden yapılan el yapımı bir tencerede pişiriliyor.



Soto Ayam, Endonezya



Tavuklu erişte çorbası, zerdeçal, yıldız anason, tarçın, limon otu ve misket limonu yapraklarıyla hazırlanıyor.



Tom yum goong, Tayland



Tatlı, ekşi, baharatlı ve tuzlu olan bu çorba Tayland mutfağının denenmesi gereken lezzetlerinden.



Tonkotsu ramen, Japonya



Japonya'nın Kyushu adasındaki Fukuoka eyaleti, Fukuoka'da ortaya çıkan bir ramen yemeği.



Yayla çorbası, Türkiye



En önemli malzemesi yoğurt olan yayla çorbası, Türkiye'nin her bölgesinde tüketiliyor.