Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var!

Banga, Nijerya
Taze yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünleri içeren bu çorba ülkede oldukça popüler.
Beef pho (ph? bò), Vietnam
Et suyu, tarçın, yıldız anason ve diğer baharatlarla saatlerce kaynatılıyor. Et suyunda hafifçe pişirilmiş çiğ sığır eti dilimleriyle servis ediliyor.
Borş çorbası, Ukrayna
Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'da çok sevilen bu çorba pancar ile hazırlanıyor.
Bouillabaisse, Fransa
Çorba safran, zeytinyağı, rezene, sarımsak, domates ve denizden taze çıkan balıklarla harmanlanıyor.
Caldo verde, Portekiz
Portekiz'in Minho bölgesinden gelen çorbada ince dilimlenmiş yeşillikler, patates ve soğanla birleşiyor.
Firik çorbası, Cezayir-Libya-Tunus
Firik bulguru, domates suyu ve aromatik baharatlar, nohut ve çeşitli etlerle servis ediliyor.
Chupe de camarones (Karides çorbası) Peru
Bu kremalı karides çorbası, yüksek volkanlarla çevrili tarihi bir şehir olan Arequipa'da meşhur. Yumuşacık karidesler, And patatesleri ve mısırla hazırlanıyor.
Gazpacho, İspanya
Soğuk hazırlanan çorba, Endülüs'ün kavurucu sıcağında insanın içini ferahlatmasıyla ünlü.
Yerfıstığı çorbası, Batı Afrika
Et, balık ya da tavuğun koyu kıvamdaki yer fıstığı çorbasının içinde kaynatılması Batı Afrika ülkelerinde oldukça popüler...
Gumbo, ABD
Batı Afrika, Çoktavlar ve Fransız mutfaklarından etkilenen Louisiana mutfağının yıldızı olan bu doyurucu çorbada kültürler ve tatlar birbirine karışıyor.
Harira, Fas
Tarçın, zencefil, zerdeçal, biber, nohut ve domates suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor.
Kharcho, Gürcistan
Tkemali adı verilen ekşi erik sosu, Gürcistan'ın en sevilen yemeklerinden biri olan bu geleneksel çorbaya lezzet katıyor. Yağlı sığır eti ve öğütülmüş ceviz de çorbanın malzemelerinden...
Lanzhou sığır etli erişte çorbası, Çin
Erişte, yumuşak sığır eti, turp dilimleri, biber yağı ve taze otlar içeren çorba Çin'de önemli bir yer tutuyor.
Mohinga, Myanmar
Genellikle kahvaltılarda tüketilen balık çorbası Mohinga, ülkenin çoğu yerinde sokak satıcıları tarafından satılıyor.
Menudo, Meksika
Kırmızı biberli et suyu ve işkembeyle yapılan geleneksel bir Meksika çorbası.
Karides güveç, Brezilya
Brezilya'nın Bahia bölgesinin bu çorbasında domates, Hindistan cevizi suyu ve karides gibi malzemeler, siyah kilden ve mangrov ağaçlarının özünden yapılan el yapımı bir tencerede pişiriliyor.
Soto Ayam, Endonezya
Tavuklu erişte çorbası, zerdeçal, yıldız anason, tarçın, limon otu ve misket limonu yapraklarıyla hazırlanıyor.
Tom yum goong, Tayland
Tatlı, ekşi, baharatlı ve tuzlu olan bu çorba Tayland mutfağının denenmesi gereken lezzetlerinden.
Tonkotsu ramen, Japonya
Japonya'nın Kyushu adasındaki Fukuoka eyaleti, Fukuoka'da ortaya çıkan bir ramen yemeği.
Yayla çorbası, Türkiye
En önemli malzemesi yoğurt olan yayla çorbası, Türkiye'nin her bölgesinde tüketiliyor.