İYİ Parti'de İzmir depremi

“ÜMİT ÖZLALE, SÜRECİN BAŞ AKTÖRLÜĞÜNE SOYUNMUŞTUR”





“MERAL AKŞENER TERCİHİNİ ÜMİT ÖZLALE LEHİNE KULLANMAK ZORUNDA KALMIŞ VE YÖNETİM GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMİŞTİR”





“ÜMİT ÖZLALE, PARTİMİZİ VE GENEL BAŞKANIMIZ AKŞENER'İ ZOR DURUMDA BIRAKMIŞTIR”





“DEMOKRASİDEN UZAK, BENMERKEZCİ YÖNETİM ANLAYIŞINI ORTAYA KOYMAKTADIR”





“BİZ DÜN VARDIK, BUGÜN VARIZ, 1 NİSAN'DAN SONRA DA BURADA OLACAĞIZ”





İYİ PARTİ KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ





“ANTİDEMOKRATİK HAMLEYİ YAPMAYA ZORLAYAN ÜMİT ÖZLALE'DİR”





“EGO PATLAMASI, ŞIMARIKLIĞIN GÖSTERGESİ”





“NASIL BİR STRATEJİ UYGULANACAĞINI BENDEN SONRAKİ İL YÖNETİMİ DÜŞÜNECEK”





Sinan Bezircilioğlu, şunları söyledi:“İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın 10.01.2024 tarihli yazısı ile 11.01.2024 tarihinde görevden el çektirilmiştir. El çektirme kararında gerekçe belirtilmemiştir. Bu nedenle genel merkezimizin bu tasarrufuyla ilgili İl Yönetim Kurulumuz üzerinde bir töhmet oluşmaması adına, görevden alınma nedenini kamuoyu ile paylaşmak zaruri olmuştur.Yılbaşından hemen önce İl Başkanlığı makamında İl Sekreterimiz, Siyasi İşler Başkanımızın üzerine yürümüş, sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine İl Sekreterinin görevinden istifası istenmiş ancak Ümit Özlale devreye girerek, İl Başkanımıza 'İl Sekreteri yoksa ben de yokum' diyerek sürecin baş aktörlüğüne soyunmuştur. İl yöneticilerini görevlendirme yetkisi il başkanındadır. Bu yetki milletvekili ya da herhangi bir adayın uhdesinde değildir. Parti içinde bu tarz bir olayın hoş görülmesinin mümkün olmadığı kendisine iletildiğinde 'Ben de Genel Başkan'a gidip ya il ya ben derim' diyerek ısrarcı olduğunu belirtmiştir.Olayın akabinde Ümit Özlale Ankara'ya giderek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile görüşmüş, 'Ya ben ya da il yönetimi' diye diretmesi neticesinde de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tercihini Ümit Özlale lehine kullanmak zorunda kalmış ve yönetim görevden el çektirilmiştir.Büyükşehir Belediye Başkan adayının, İl Yönetim Kurulu'nu görevden el çektirmek için aylardır fırsat kolladığı bilinmekteydi. Ümit Özlale, adaylığı açıklandığı günden bugüne, il binasında alan tahsis edilmesine rağmen il binası dışında, seçim çalışmalarına İl Başkanı ve yönetimi hiçe sayarak birkaç kişi ile sürdürmekteydi. Son olayda da Ümit Özlale, müdahale yetkisi olmamasına rağmen il yöneticileri arasında geçen ve disiplin cezası gerektiren bir olayı bahane ederek, gerek partimizi gerekse Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i zor durumda bırakmıştır.İyi Parti İzmir İl Yönetim Kurulu, demokratik bir kongrede delegenin oyu ile seçilmiştir. Partinin tüm üyelerinin yeterlilik onayı anlamına gelen, genel seçim temayül yoklamasına katılmadan kontenjan adayı olarak İzmir Milletvekili seçilen Ümit Özlale'nin, yerel seçimlere 80 gün gibi kısa bir süre kala il yönetimini görevden aldırarak teşkilatı dizayn etme çabası, kendisinin demokrasiye olan bakış açısını, onun için çalışan parti teşkilatına karşı demokrasiden uzak, benmerkezi yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır.Seçim çalışmalarında 'İzmirliyim, İzmir'in değerlerine sahibim' diyen ve partimizin en iddialı belediye başkan adayı olarak kabul ettiği Ümit Özlale'nin, seçilerek göreve gelmiş il yönetiminin, şımarık bir kaprisle görevden el çektirilmesini sağlayarak, mevcut yönetime karşı kongrede kaybetmiş kişileri yönetime getirmek istemesi İzmir'in demokratik, cumhuriyetçi, özgür, çağdaş yapısıyla bağdaşmadığının göstergesidir. Bizler İyi Parti'mizin neferleriyiz ve her zaman da partimizin emrinde olacağız. Biz dün vardık, bugün varız, 1 Nisan'dan sonra da burada olacağız”Bezircilioğlu'nun açıklamasının ardından, genel merkeze bağlı olduğu için görevden alınmayan İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ahsen Kol da istifa ettiğini duyurdu. Kol, açıklamasında şunları ifade etti:“Biz aslında genel merkeze bağlıyız, bize kalabilirsin teklifi de yapıldı. İyi Parti Kadın Politikaları Başkanlığı olarak partimiz ve teşkilatımız için var gücümüzle çalıştık. İl Başkanımız Sinan Bezircioğlu'nun talimatlarıyla Ümit Özlale'nin İzmir milletvekilliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı çalışmalarında kendisine tam destek vererek, tüm çalışmalarında birlikte hareket ettik. Ben İzmir kadın politikalarının güzel ve özverili ekibiyle çalışmaktan onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Gelinen aşamada yaşadığımız antidemokratik uygulamalar sonucunda görevden el çektirilen il yönetimiyle birlikte bizler de görevimizden ayrılıyoruz. Bugüne kadar bize desteklerini esirgemeyen tüm partililerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz”Basın açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bezircilioğlu, kararı “Antidemokratik bir hamledir, bu hamleyi genel merkeze yapmak zorunda bırakan, yapmaya zorlayan da Ümit Özlale'dir” sözleriyle değerlendirdi.Yerel seçimlere 3 aydan daha az bir süre kala bu kararın uygulanmasına ilişkin de “Gerçekten seçime 80 gün kala böyle bir hamleyi eften püften sebeplerle -ortada bir sebep de yok, bir şey de yok- yapmak gerçekten kişisel olarak bir ego patlaması, bir şımarıklığın göstergesi olarak algılamak lazım. Siyaseti çok iyi anlamadığının, siyaseti çok iyi bilmediğinin bir göstergesi olarak anlamak lazım. Diyecek bir şey yok. Biz Genel Başkanımızın, genel merkezimizin emrindeyiz, partimizin neferiyiz. Bize ne görev tevdi edilirse ya da hangi görevden el çektirilirse; biz gene partimizin emrinde olmaya devam edeceğiz” dedi.Gazetecilerin “İYİ Parti bu şartlar altında seçim çalışmasını nasıl yürütecek? Partinizin yerel seçimlere başarı elde edeceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Bezircilioğlu, “Ben bu soruya bir İyi Parti'nin titri olmayan bir neferi olarak cevap vermek durumundayım, çünkü görevden alınan bir il başkanıyım şu anda. Nasıl bir strateji uygulanacağına benden sonra gelecek il yönetimi düşünecek. Bu mesele, benim öğlen saatlerine kadar önemli bir meselemdi artık benden sonraki il yönetiminin meselesi, önemli gündem maddesi olacak. Biz yeni gelen arkadaşlara tabii ki her konuda gerek duyulması ve talepte bulunulması durumunda desteğimizi sürdüreceğiz. Biz kişiye endeksli siyaset değil, biz bu ülkenin geleceğini düşünen, İYİ Parti'nin de bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak, bu ülkenin geleceğine umut verecek parti olduğu için bu partiyi tercih eden kişileriz. O yüzden üzerimize düşen bir görev olursa da gene sürdürmeye devam edeceğiz. Ama sorduğunuz sorunun muhatabı maalesef bugün 14.00 sularından itibaren ben değilim” yorumunu yaptı.