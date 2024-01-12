ABD ve İngiltere Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu

Husiler: Yanıtsız kalmayacak





Biden'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden "diplomatik çabalar" ve "enine boyuna düşünüldükten sonra" geldiğini belirttiği saldırıları "başarılı" olarak nitelendirdi. Biden saldırılar ile Husilerin Kızıldeniz'de gemilere saldırılarına "doğrudan yanıt" verildiğini söyledi ve "Yemen'deki bu saldırılar, ABD ve müttefikleri dünyanın en kritik ticari rotalarından birindeki seyrüsefer özgürlüğünün tehlikeye atmasını tolere etmeyecektir" ifadesini kullandı. Biden, "Gerekli olması halinde insanlarımızı korumak ve uluslararası ticaretin serbestçe devam etmesini sağlamak için daha fazla tedbir almakta tereddüt etmeyeceğim" dedi.