Dolar tarihi zirvede: Yükseliş yerel seçimlere kadar sürecek

ABD Doları, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



Sabah saatlerinde serbest piyasada 30 lirayı aşan dolar/TL kuru gün sonunda 29,99 seviyesinden işlem gördü.



Türk Lirası karşısında yüzde 11 değer kazanan Euro da günü 32,94’den kapadı.



14 Mayıs’taki seçimlerden bu yana ABD Doları, Türk Lirası karşısında yüzde 60 değer kazandı.



Prof. Küçükkale: “Doların 34-45 liraları görebileceğini düşünüyorum”



Eylül ayında VOA Türkçe’ye verdiği röportajda 2023 sonu için 29 lira tahmini tutan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Yakup Küçükkale, Türk Lirası’ndaki değer kaybının süreceğini söyledi.



VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Prof. Küçükkale, “Geçen seneyi 29 TL’den kapatacağını söylemiştik ama 2024 yılının sonunda hangi seviyede olacağını söylemek mümkün değil. Önce yerel seçim sonrasında uygulanacak ekonomi politikalarını görmemiz gerekiyor. Şu anda dolar tutuluyor ama seçim öncesinde olduğu gibi değil. Yakın dönemde kur sürekli baskılanıyor, sonra bir an geliyor serbest bırakılıyor ve dolar zıplatılıyordu. Şu anda kontrollü güdümlü bir yükseliş seyri var. 2,5 ay sonra seçim var. Ben dolar kurunun 34- 35 liraları görebileceğini düşünüyorum. Yükseliş sürecek” dedi.



Merkez Bankası brüt rezervleri son iki haftada yaklaşık 6 milyar dolar eridi



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılbaşından üç gün önce yani 28 Aralık’ta 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek brüt rezerv miktarını gördü.



Bu seviyeden sonra brüt rezervler üst üste iki hafta düşüş gösterdi.



TCMB’nin bugün açıkladığı verilere göre, brüt rezervler 139,6 milyar dolar oldu.



Prof. Kozanoğlu: “Yerel seçimlerden önce yine rezerv yakma pahasına döviz tutuluyor”



Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Hayri Kozanoğlu rezervlerdeki erimenin Merkez Bankası’nın dövizdeki artışı engelleme çabasından kaynaklandığını söyledi.



Sosyal medya hesabından yorum yapan Prof. Kozanoğlu, “Dolar seçimden önce 20 TL’de tutuldu. Bu hem ekonomide bir istikrar görüntüsü verdi hem de enflasyonu kontrol altında tuttu. Bu arada rezervlerin dibi kazındı. Şimdi yerel seçimlerden önce yine rezerv yakma pahasına döviz tutuluyor. Seçime 32-33 TL ile girmek isteniyor” ifadelerini kullandı.



JP Morgan yıl sonu dolar kuru hedefini güncelledi; KKM’de erime sürüyor



Bu veriler sonrasında ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan yıl sonu Amerikan Doları /TL tahminini 34'ten 36'ya çıkardı.



Bu arada Kur Korumalı Mevduat’taki (KKM) erime de devam ediyor. 21 Aralık 2021’de dolardaki artışı engellemek için devreye sokulan KKM’de biriken para 2023’ün Ağustos ayında 3,4 trilyon lira ile en yüksek seviyesine çıktıktan sonra bugün 2,5 trilyon liraya geriledi.