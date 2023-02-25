Samanyolu Haber /Gündem / Canını kurtaran depremzedelerin çadır çilesi hala bitmedi: Kuyruklar uzayıp gidiyor /25 Şubat 2023 10:21

Canını kurtaran depremzedelerin çadır çilesi hala bitmedi: Kuyruklar uzayıp gidiyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, Hatay'ın Defne Kaymakamlığı'nın önünde depremzedelerin çadır alabilmek için kuyrukta beklediğini gösteren bir video paylaştı.

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Hatay'ın yaşadığı ağır yıkım 6 Şubat tarihli Maraş merkezli depremlerin ardından bu hafta içerisinde Hatay Defne merkezli iki depremle bir kat daha arttı. Bölgede yaşanan koordinasyonsuzluk ve çadır eksikliği ise depremzedeleri Defne Kaymakamlığı önünde metrelerce kuyrukta sıra bekler hale getirdi.

DEVA Partisi'nin Halkla İlişkiler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hatay/Defne kaymakamlığının önünde uzun bir çadır kuyruğu olduğunu ifade etti.

Mehmet Emin Ekmen o anları sosyal medya hesabından "Bugün saat 16.12 Hatay/Defne kaymakamlığı çadır kuyruğu. Çadır, çadır, çadır…" notuyla paylaştı. 
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