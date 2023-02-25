Samanyolu Haber /Gündem / AFAD parayı eşantiyona yatırdı, kritik cihazları almaya para kalmadı /25 Şubat 2023 10:28

AFAD parayı eşantiyona yatırdı, kritik cihazları almaya para kalmadı

Tanıtım için milyonlarca TL harcayan AFAD, deprem ivmeölçer cihazı, deprem gözlem istasyonu, deprem kayıt cihazı gibi depremle ilgili donanım ve cihaz eksikliklerini gidermek için 2022 yılında çıktığı 5 ihaleyi 'maliyet' gerekçesiyle iptal etti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), geçen yıl depremle ilgili donanım ve cihaz eksikliklerini gidermek için çıktığı 5 ihale çeşitli gerekçelerle iptal edildi. Ancak kurum çeşitli broşürler bilgi kartları bastırdı, afet çantası hazırlattı.

Sözcü'nün haberine göre AFAD peluş bebeği de yaptırdı, AFAD logolu anahtarlık, bardak altlığı ile gazoz açacağı da satın aldı. Ünlü-medyatik sanatçılarla afet ve acil durumlar içerikli 32 çekim yapıldı, beş kamu spotu çekildi. Bunlar için paralar döken AFAD, 11 Mayıs 2022'de Gençler ve gönüllüler yarışıyor etkinliği için ihale düzenledi. 612 bin TL ödedi.

26 Nisan 2022'de termos bardak satın aldı. 605 bin TL ödedi. 28 Mart 2022'de tişört ve şapka satın aldı. 640 bin TL ödedi. AFAD Gönüllülerinin Taleplerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Cevaplanması Organizasyonu için 30 Mart 2022'de 585 bin TL ödedi.

AFAD'ın tanıtım için milyonlarca TL harcadığı saptanırken, aralarında deprem ivmeölçer cihazı, deprem gözlem istasyonu, deprem kayıt cihazı gibi depremle ilgili donanım ve cihaz eksikliklerini gidermek için 2022 yılında çıktığı 5 ihaleyi iptal etti. Gerekçeleri arasında ‘Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin ve yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması' gösterildi.


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