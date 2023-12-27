Samanyolu Haber /Gündem / Çankırı depremi sonrası uzmanlardan uyarı! /27 Aralık 2023 20:32

Çankırı depremi sonrası uzmanlardan uyarı!

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çankırı'da meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'in haberine göre Kandilli Rasathanesi, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı saat 16:04 sularında kaydedilirken, derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

Çankırı'daki yer hareketliliği hakkında Prof. Dr. Naci Görür ve Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi.

'NORMAL FAYIN KAF’A YAKLAŞTIĞI BÖLGEDE'

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür şunları söyledi:

"Arkadaşlar, Çankırı, Cömert/Ilgaz’da deprem oldu. Deprem KAF üzerinde ve Kırıkkale-Çankırı arasında uzanan normal fayın KAF’a yaklaştığı bölgede. Depremin büyüklüğü 4,7. Umarım zarar vermemiştir. Geçmiş olsun."

'SÜREYİ BİLMİYORUZ'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bolu-Gerede-Çankırı arasındaki kırığın 6.0 ve 6.8 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söyleyerek şunu aktardı:

"27 Aralık 2023 Çarşamba 16.04’de Çankırı-Ilgaz’daki deprem, bu yörede Kuzey Anadolu Kırığının gerilmekte olduğunu göstermektedir. İleride Bolu-Gerede-Çankırı arası M6,0- M6,8 büyüklüğünde boşalma eğiliminde. Süreyi bilmiyoruz. Sağlam yerde, sağlam çelik yapı. Güçlü ekonomi."
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