Çankırı depremi sonrası uzmanlardan uyarı!

Çankırı'daki yer hareketliliği hakkında Prof. Dr. Naci Görür ve Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi.





"Arkadaşlar, Çankırı, Cömert/Ilgaz’da deprem oldu. Deprem KAF üzerinde ve Kırıkkale-Çankırı arasında uzanan normal fayın KAF’a yaklaştığı bölgede. Depremin büyüklüğü 4,7. Umarım zarar vermemiştir. Geçmiş olsun."



