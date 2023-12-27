ABD Dışişleri Bakanlığı: Fidan ve Blinken telefonda İsveç ve Gazze’yi görüştü

Türk diplomatik kaynaklarının açıklamasına göre görüşme ABD tarafının talebi üzerine yapıldı.



Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun dün aldığı karara atıfla İsveç’in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM’nin uhdesinde devam ettiğini belirtmiştir. Dışişleri Bakanı Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi’nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediğimizi ifade etmiştir” ifadeleri yer aldı.



VOA Türkçe'de yer alan habere göre Kıbrıs konusu ve Gazze’deki son gelişmelerin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de bir an önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlatmıştır” denildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı da görüşme ile ilgili kısa bir açıklamada yayınladı.



Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştü. Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'in NATO üyeliğinin zamanlaması, İsrail-Hamas çatışması ve Gazze'ye yönelik insani yardımın hızının ve ölçeğinin arttırılmasının önemi konularını görüşmeye devam ettiler” ifadelerini kullandı.



Blinken’ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bilinen son görüşmesi 17 Aralık’ta telefonda olmuştu. Hakan Fidan, 8 Aralık’ta da Washington’u ziyaret etmişti.



Antony Blinken, Kasım ayının ilk haftasında da İsrail, Ürdün, Batı Şeria, Güney Kıbrıs ve Irak'ı kapsayan Ortadoğu ziyareti çerçevesinde Ankara’ya giderek Fidan'la Dışişleri Bakanlığı'nda iki buçuk saatlik bir görüşme yapmıştı.



Blinken geçen hafta Dışişleri Bakanlığı’nın basın brifinginde yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde İsrail-Hamas çatışmaları ile ilgili, “İlk günden bu yana gördüğüm, bölge ülkelerinin yanısıra dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin de bizimle çalışmak istedikleri ve bu krizde Amerika'nın liderliğini bekledikleri; hatta öne çıkan bazı konularda bizimle aynı fikirde olmayan ülkeler bile. Bölgede birçok kez bulundum ve sadece İsrail'e değil, Türkiye dahil neredeyse tüm ortaklarımıza ve diğer ülkelere seyahat ettim. Bu hafta dahil tüm ortaklarımızla sürekli telefonda görüştük ve ortak kanı, Amerikan liderliğini istedikleri yönünde. Biz de bunu sağlamak için çalışıyoruz” demişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Aralık’ta ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı telefon görüşmesinin ardından bu hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden’ın kendisine İsveç’in NATO üyeliğinin TBMM’de kabul edilmesi halinde Türkiye’nin istediği F-16’ları Kongre’den geçireceğini söylediğini belirtmişti.



VOA Türkçe’nin Biden-Erdoğan telefon görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, Başkan Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışına uzun süredir destek verdiğini; ancak Kongre’nin silah satışlarının onaylanmasında önemli bir rolü olduğunu söylemişti.