Asgari ücret zammı ile hangi kalem ne kadar arttı?

2024 asgari ücret rakamının belirlenmesiyle birlikte değişen kalemler şöyle:





İşsizlik maaşı en düşük 5 bin 325 TL en yüksek 10 bin 650TL olarak uygulanıyordu. Yeni işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940, en yüksek 15 bin 880 TL oldu.





Zamların ardından askerlik ve doğum borçlanması en düşük 213 TL, en yüksek 1600 TL oldu.





Zamla sonrası rapor ücretleri ayakta tedavide günlük 446 TL, yatarak tedavide de 334,7 TL oldu.





Mevcut durumda stajyerler 3 bin 420 TL maaş alıyordu. Yeni durumda stajyer maaşı 5 bin 100 TL oldu.





SGK, GSS primini aylık 402 TL olarak uyguluyordu. Zammın ardından GSS primi aylık 600 TL oldu.





Zamdan önce en düşük prim tutarı 4 bin 292 TL, en yüksek prim ise 32 bin 193 TL seviyesindeydi. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim tutarı 6 bin 400 TL, en yüksek prim ise 48 bin TL oldu.





Zammın ardından yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 3 bin 471 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 5 bin 212 TL oldu.





Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişti.Sözcü'de yer alan habere göre asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelirken asgari ücret 17 bin 2 TL oldu.Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80’ini geçemiyor.Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.Bu rakam en düşük 143 TL, en yüksek 1073 TL olarak uygulanıyordu.Asgari ücretliler mevcut durumda ayakta tedavide günlük 299,49 TL, yatarak tedavide de 224,69 TL günlük rapor parası alıyordu.Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor.İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.Engelli aylığı, 2023'te yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 2 bin 328 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 3 bin 496 TL olmuştu.65 yaş aylığı 2023'ün ikinci döneminde 3 bin 489 TL olmuştu. Asgari ücret zammının ardından 65 yaş aylığı 5 bin 202 TL oldu.