Mafya davasında rüşvet kavgası tutanaklarda:

Uçar’ın işaret ettiği hakim Sidar Demiroğlu açığa alınırken dilekçede yer alan bir diğer isim Bekir Altun ise Çağlayan Adliyesi’nde Adalet Komisyonu başkanı olarak görevine devam ediyor. Yargıda rüşvet ve usulsüzlüklere dair tartışmalar devam ederken, Çağlayan Adliyesi’nde görülen bir duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Yargıtay’a atanan eski Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’ın davalara müdahale edip rüşvet aldığı iddia edildi. İddiaların sahibi, "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün önde gelen isimlerinden Barış Saral’dı… Gerçek Gündem, duruşma salonunda yaşananların ayrıntılarına ulaştı.





İddianamede Saralların lideri İlyas Saral ve Sedat Şahin de dahil 74 şüpheli yer aldı. İddianamede, Şahinler ve Sarallar grupları arasındaki silahlı eylemlere yer verildi.





Hakim A.E.K. başkanlığındaki mahkeme heyetine savunmasını veren Barış Saral, firarda olduğu zamanı sorulması üzerine “Kaçmadım kaçanın Allah belasını versin. Şimdi konuşmak istemiyorum sayın başkanım oralara da girmeyeyim diyorum sonra çok çarşı pazarlar karışacak. Bakın başkanım ben kaçmadım bir gün kaçmadım” dedi. Mahkeme Başkanı A.E.K.’nın “Neredeydin peki” sorusunu yanıtlayan Saral, “Polis nereye bıraktıysa oradan aldı beni o zaman öyle diyeyim sana” diye yanıt vermesi dikkat çekti.





Evinde patlayıcı silahlar ve lav silahı olmasına rağmen Şahin’in dosyadan tahliye edilmesine tepki gösteren Saral, “İçişleri Bakanımız 21 tane mağara bastı 21 tane terör örgütleri iddia etti evinden çıkan bombalar bu kadar yok” diye konuştu. Saral devamında, “Bahçesinde tank mı olması lazımdı obüs mü roket atar mı füze rampası mı olması lazımdı bu adamın örgüt olması için? Örgütün kavramını değiştirdiniz İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya o zaman yalancının tekidir bu kadar operasyon yapıyor fuzuli” dedi.





Mahkeme Başkanının “Sen kafandan senaryo kuruyorsun” sözleri üzerine Saral, “Burada rüşvet var başkanım. Ben heyeti ve Savcı Bey'i tenzih ediyorum siz rüşvetçisiniz bana da dava açın ki ben bunların hepsini ispatlayacağım” diye çıkıştı. Mahkeme Başkanı “Terbiyesiz herif otur yerine. Rüşvetçi olan şerefsiz olsun tamam mı en adi şerefsiz olsun” derken Saral, “Sen rüşvetçisin başkan rüşvetçi olmasan senin adamı bu kararı veremezsin” diye yanıt verdi.



