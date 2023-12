Mahkeme, AYM'nin Can Atalay kararını hiçe saydı; Dosyayı Yargıtay'a geri gönderdi

TİP İstanbul Milletvekili avukat Sera Kadıgil de bugün adliyede kararın çıkmasını bekleyen kalabalığın arasında. 13'üncü ağır ceza mahkemesi heyetinin kalemiyle görüşen avukat ekibinde yer alan Kadıgil, "Hala içerideler arkadaşlar. Kendilerini kapatmışlar. 13'üncü Ağır Ceza'da oturan iki tane hakim Anayasa Mahkemesi kararına rağmen arkamdaki koridorda özel güvenlikleri de önüne koymuşlar, 8 saattir kendilerini odaya kapattılar. Kalemin de bir bilgisi yok. Bizim de bir bilgimiz yok. 5 günün üstüne 24 saattir hürriyeti tahdit suçu işlemeye 13'üncü ağır ceza mahkemesi üyeleri korkakça devam ediyor. Bunun adı korkaklıktır. Bunun başka hiçbir adı yok. İnsan biraz utanır. Ben avukat olarak utanç içerisindeyim" diyerek tepki gösterdi.













Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklamasının ardından gözler günlerdir bir türlü tahliye kararı vermeyen 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.Günlerdir avukatlar, Çağlayan Adliyesi'nde nöbet tutarken, mahkeme heyeti sessiz sedasız karar vermeden adliyeyi terk ediyor. Bugün AYM'nin kararı sonrası Çağlayan'da bekleyen avukatlar, partililer hala karar verilmemesine tepki gösteriyor.Mahkemenin karar vermemesine tepki gösteren TİP, mahkeme önünde oturma eylemi başlattı.Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, yaptığı açıklamada "İktidar, Anayasa'ya rağmen, yasalara rağmen ben sizin seçtiğiniz milletvekilini esir tutuyorum. Çünkü siz bana teslim olmuyorsunuz, demektedir. Biz başından bu yana buna teslim olmayacağız, dedik" diye konuştu.Baş şunları kaydetti:"Ortada Anayasa varsa bu sokaktaki her yurttaşı bağlıyorsa, Recep Tayyip Erdoğan'ı da bağlamaktadır. Artık dün itibariyle karar mahkemeye gönderilmişken, yurttaşları oyalaması, Can'ın özgürlüğü gasp etmesi artık canımız tak etti. Kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim üzerimizden yurttaşa hiza vermeye çalışan bu iktidara teslim olmayacağız.Anayasa Mahkemesi'nin dün akşam açıkladığı gerekçeli kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasını Yargıtay'a geri gönderdi.Kararın ardından açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, mahkeme önünde başlatılan Adalet Nöbeti'nin sona erdiğini belirterek, TİP Merkez Yürütme Kurulu'nun toplanacağını kaydetti.Baş'ın açıklaması şöyle:"Hepimiz birbirimize karşı borçlu olduğumuzu biliyoruz. Belli ki bu ülkede iktidarı ele geçirmiş olanlar, bu iktidarlarını sonsuza kadar sürdürmek için her türlü hukuksuzluğu ve pervasızlığı yerine getirmekte kararlılar. Ancak unuttukları bir şey var. Bu ülkede bütün özgürlükler, halkın mücadelesinin eseridir. Bu ülkede hukuk, bizim mücadelemizin eseridir ve biz onlardan daha inatçıyız. Asla teslim olmayacağız.Hatay'da depremde, evini, eşini ve çocuğunu kaybeden yurttaşlara karşı sorumluluğumuzu mutlaka yerine getireceğiz. Saatlerdir karar alamıyorlardı, korkuyorlardı o kararı vermeye. O kararı vermezseniz buradan gitmiyoruz dedik. Döndüler saraya ve "Merak etmeyin biz arkanızdayız" talimatını alınca kararı verdiler. Peki beyler görelim bakalım. Saray mı büyük yoksa halk mı büyük. Saray mı büyük halk mı büyük göreceğiz.Avukat arkadaşlarım, hukukçular sonuna kadar mücadelelerine devam edecekler. Biz de bu ülkede milyonlarca olduğuna emin olduğumuz onurlu yurttaşlarımızla konuşacağız. Şimdi buradan ayrılacağız ve TİP Merkez Yürütme Kurulu toplanacak. Bu konunun sadece bizimle alakalı olmadığını biliyoruz. Yarın sabah bir taraftan hukukçu arkadaşlarımız görevlerini yaparken, bizler de yurttaş hakkından yana olan bütün siyasi partilerle ortak bir değerlendirme yapma çağrısında bulunuyoruz. Şu anda Anayasa'yı ayaklar altına alma girişimine karşı hep birlikte bir direniş çağrısıdır.Bu ülkenin geleceğinden kaygı duyan tüm yurttaşlarla birlikte karşı geleceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar asla teslim olmayacağız. Söz veriyoruz, asla teslim olmayacağız."