Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı /29 Ekim 2021 10:41

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine "Sen neden görev alındın?" diye soran hukukçu Bülent Yücetürk'e "Sana ne" dedi.

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında kendisine "Sen neden görev alındın?" diye soran hukukçu Bülent Yücetürk'e "Sana ne, sana ne" dedi.

Gökçek soruya ilişkin yanıtının devamında "Sana ne? Diyeceğin bir şey varsa sen açıkla. Parti içerisinde benim rakibim olan arkadaşların bana kurmuş olduğu bir komplo" dedi.

Bülent Yücetürk de "Hiç öyle bir komplo falan görünmüyor, sizi görevden aldılar bir türlü neden alındığını kamuoyu bilmiyor. Siz söyleyin, açıklayın kamuoyu da öğrensin" karşılığını verdi. Gökçek de "Açıkladım işte" ifadelerini kullandı.
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