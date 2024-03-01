Samanyolu Haber /Gündem / 'Canlı yayın'ı duyan Kurum'dan keskin 'U' dönüşü /01 Mart 2024 17:39

'Canlı yayın'ı duyan Kurum'dan keskin 'U' dönüşü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Gelip benimle proje konuşamaz” diyen Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtı üzerine "İstanbul’u bizle konuşmak isteme çağrıları samimi değil" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum, dün katıldığı TRT Haber yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alırken “Benimle proje konuşamaz. Sadece İstanbul’u konuşamaz çünkü bilmiyor” demişti.

Ekrem İmamoğlu bugün, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyareti sırasında, bununla ilgili gelen bir soru üzerine Kurum'la canlı yayında karşı karşıya gelmeye ‘tereddütsüz" olarak olumlu baktığını söylemiş ve şunları eklemişti:

“Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul’u paylaşmaktan, İstanbul’la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul’da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa böylesi bir ortama elbette ki ‘Evet’ derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım.”

İmamoğlu’nun açıklamasından sonra Murat Kurum, aynı konunun tekrar hatırlatılması üzerine İBB Başkanı'nın "samimi" bulmadığını söyledi. Kurum  “Ekrem beyin İstanbul’u ilk önce bir özne olarak görmesi lazım. İstanbul’u görmeyenlerin bugün İstanbul’u bizle konuşmak isteme çağrıları samimi değil. İstanbul konuşulacaksa her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Bakış açısı samimi değil. Biz her davete açığız ama önce samimiyetini gösterecek" dedi.

'ÖNDEYİZ' İDDİASI
Kurum kendisine yöneltilen 'Anket sonuçları ne durumda' sorusuna ise, “İçerideki salonu gördüyseniz, anket sonucu işte budur. Saha da aynısını söylüyor. Anket her zaman sahadır. Sahanın gücüdür. Sahanın sesidir. Sahanın duygusudur, sahanın size sarılma isteğidir, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. O yüzden zaten burada Ekrem başkan ne yapacağını şaşırdı. CHP anlayışı ne yapacağını şaşırdı. İttifak yapıyor musunuz sorusuna cevap veremiyorlar, yaptık demiyorlar, yapmadık demiyorlar. Yani böyle savruluyorlar. O yüzden çok güzel gidiyor, anketlerde de öndeyiz. Zaten anket firmaları da bunları paylaşıyorlar. İnşallah biz 31 Mart'ta şunu söylüyoruz; Nisan gelecek dertler bitecek. Nisan gelecek, İstanbul'un, İstanbulların yüzü gülecek" diyerek cevap verdi.

 
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