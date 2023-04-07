Cape Town’daki İftar Misafirlere ‘Halil İbrahim Sofrası’nı Hatırlattı

TÜRKMEN TERZİ – CAPE TOWN





Turkuaz Harmoni Enstitusü (THI) Cape Town şubesi, kentte bir iftar programı düzenledi. Newlands’daki Kelvin Grove Club’da düzenlenen iftara çeşitli inanca mensup cemaat üyeleri ve liderleri katıldı.





Diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla dostluklar kurma amacıyla her yıl iftar düzenleyen THI’nin programına bu yıl yaklaşık 170 konuk katıldı.





İftarda söz alan Cape Town’daki köklü Groote Kerk Kilisesinin Rahibi Riaan de Villiers gösterilen misafirperverliğin Hz İbrahim’in yabancılara karşı sınırsız misafirperverliğini hatırlattığını söyledi.





Merhamet Beyannamesi adlı belgede toplanan merhamet, misafirperverlik, sevgi ve nezaket gibi değerlerin Allah anlayışının merkezinde yer aldığını belirten Villiers, herkes tarafından kullanılması gereken ortak kaynakların yanı sıra ortak zorluklara da işaret etti.





Katılımcılara Allah inancında, adaletin merkeziliğini hatırlatan Villiers, “Bu yıl çeşitli dinlerde kutsal dönemler aynı zaman diliminde yaşanırken, etrafımızda yeterince adalet var mı? Ortak zorluklar ve ortak kaygılar etrafında bilinçli birliktelik alanları oluşturmamız gerekiyor” dedi.





Allah’ın Kendisine yönelen ve çaba göstermeye istekli olanlara rehberlik ettiğine dikkat çeken Sh Ighsaan Taliep, “Allah insanları tevhid inancına çağırdığı gibi, insanlığın birliğine de davet etmektedir” dedi.





Bu tür programların daha sık yapılması gerektiğini söyleyen Guru Kirthibhai, Hinduizm’de dostluk fikrinin hayvanlara, ağaçlara, bitkilere ve nihayetinde tüm evrene uzandığını anlattı.













Cape Town Progressive Yahudi Cemaati’nden Haham Greg Alexander, 5 Nisan’da başlayan Fısıh hazırlıklarıyla meşgul oldukları için etkinliğe bir video mesajı gönderdi.





Haham Alexander, İbrahimi dinler ailesinin hepsinin kutsal zamanları gözlemlediğini söyledi. Fısıh Bayramı’nın Yahudileri 3 bin yıl önce Firavun’un köleliğinden kurtuluşları ve Sina Dağı’nda On Emri alışlarına götürdüğünü söyledi.





Haham, Yahudi ailelerin bu tarihi olayların ışığında, kendilerini ve toplumu her türlü modern kölelikten kurtarmak için kendisine sorular yönelttiklerini söyledi.





2022’deki THI ilk sosyal uyum proje yarışmasını kazanan Star Koleji 10. Sınıf öğrencisi Tabish Mukhtar da iftarda bir konuşma yaptı. Mukhtar mahallesindeki insanları, o topluluktaki çeşitli kültürlere ait geleneksel yemekler etrafında bir araya getirmeyi hedeflediğini paylaştı. THI, Tabish Mukhtar’ın projesini 2023’te uygulanması için destekleme sözü verdi.





THI gönüllüsü Sherizaan Basadien de THI’nin 5000 battaniye bağış kampanyası hakkında konuşmak için sahne aldı. Basadien, Kış gelmeden bu battaniyeleri toplayıp dağıtmak için çalıştıklarını söyledi.





Geceye dair izlenimlerini paylaşan Edwin Cleophas, “Diğer diyeceğimiz farklı kişilerle oturup birlikte yemek paylaşmadan, o kişiyi tanıyamayız. Bu durumda her zaman başkalarının bize anlattıklarıyla yaşayacağız. Halbuki buralara gelip kendiniz deneyimlememiz çok daha etkili” dedi.





THI Bölge Müdürü Dr. Aydın İnal, diyalog ve toplumsal uyum için bilinçli çaba göstermenin ve barışı koruma gayretinin önemini vurguladı. “2006 yılında başladığımızdan beri bu Ramazan etkinliklerini yapıyoruz. Koronavirüs salgınından dolayı son yıllarda bu büyüklükte yapamamıştık. Yeniden bağlantı kurmaktan, yeniden bir araya gelmekten ve dostlukları tazelemekten herkesin mutlu olduğunu görüyoruz” dedi. Dr İnal, gecede emeği olanlara ve etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.