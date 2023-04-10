Samanyolu Haber /Gündem / Cari açık yine rekor kırdı /10 Nisan 2023 11:58

Cari açık yine rekor kırdı

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin cari açığı şubat ayında 8,78 milyar dolar oldu.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 Şubat’a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı, şubatta 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 834 milyon dolar fazla oluştu.

12 AYLIK CARİ AÇIK 55,4 MİLYAR DOLAR
12 aylık cari açık şubatta 55,4 milyar dolar oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı şubatta 10 milyar 401 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 334 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 652 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi şubatta 815 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 99 milyon dolar net giriş kaydetti.
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