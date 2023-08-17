Çarpıcı Analiz... Moskova Erdoğan'ı Sınadı Türkiye sessiz kaldı

İngiliz yayın kuruluşu Reuters, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiren bir analiz yayınladı. Rusya'nın Türkiye kıyıları yakınlarında bir Türk yük gemisine baskın düzenlemesinin Ukrayna savaşının etkilerinin bir başka NATO sınırına taşınması olarak değerlendirildiği analizde Ankara'nın Moskova'yı bir tahıl ihracatı anlaşmasına ikna etme çabalarının da riskleri arttırdığı ileri sürüldü.
Ankara açıklama yapmadı
Analizde Rusya’nın Türk kıyıların yakın uluslararası sularda, denetleme olarak adlandırdığı operasyonla Palau bandıralı bir Türk gemisine baskın düzenlediği anısatılarak “NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, Karadeniz'in kuzeyinde bir buçuk yıldır devam eden savaşın çok güneyinde meydana gelen bu olayla ilgili olarak kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı” dendi.
Bu olayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna'dan tahıl ihracatını koruyan BM anlaşmasını yeniden başlatmayı görüşmek üzere bu ay Türkiye'ye davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ilişkilerini sürdürme kararlılığını sınadığı belirtilen analizde Rusya'nın geçen ay anlaşmadan çıkmasından bu yana, hem Rusya hem de Ukrayna'nın uyarılarda bulunması ve birbirlerinin kıyılarındaki gemilere saldırılar düzenlemesinin, ticari gemiciliğin daha da riskli hale gelebileceği endişelerine yol açtığı vurgulandı.
Türkiye rotalara karşı
Analizde Ukrayna ve Batılı devletlerin Ukrayna ihracatı için alternatif rotaları teşvik ederken, Kiev ile iyi ilişkileri olan Ankara’nın güvenlik gerekçesiyle bu rotalara sessizce karşı çıktığı kaydedilerek “Batı'nın Rusya'nın bazı taleplerini kabul etmesini ve Rusya'nın da diğerlerinden vazgeçmesini isteyen Ankara, Ukrayna'nın tahıl ihracatını BM ve Türkiye'nin gözetiminde yeniden başlatmak istiyor” dendi.
Karadeniz ve Türk boğazlarının, dünyanın en büyük tarım üreticilerinden ikisi olan Ukrayna ve Rusya'nın dünya pazarlarına ulaşmak için kullandıkları ana güzergah olduğu anımsatılan analizde Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları ve diğer silahları gönderdiği, aynı zamanda savaşta tarafsız olduğunu iddia ettiği göz önüne alındığında, "Türkiye'nin bu konuda sesini bulması çok zor" ifadesine yer verildi.
Anakizde adının açıklanmasını istemeyen bir Türk savunma bakanlığı yetkilisinin, Ankara'nın Karadeniz baskınını incelediğini söylediği ancak daha fazla ayrıntı vermediği de belirtildi.