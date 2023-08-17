Çarpıcı Analiz... Moskova Erdoğan'ı Sınadı Türkiye sessiz kaldı

İngiliz yayın kuruluşu Reuters, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiren bir analiz yayınladı. Rusya'nın Türkiye kıyıları yakınlarında bir Türk yük gemisine baskın düzenlemesinin Ukrayna savaşının etkilerinin bir başka NATO sınırına taşınması olarak değerlendirildiği analizde Ankara'nın Moskova'yı bir tahıl ihracatı anlaşmasına ikna etme çabalarının da riskleri arttırdığı ileri sürüldü.





Ankara açıklama yapmadı





Analizde Rusya’nın Türk kıyıların yakın uluslararası sularda, denetleme olarak adlandırdığı operasyonla Palau bandıralı bir Türk gemisine baskın düzenlediği anısatılarak “NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, Karadeniz'in kuzeyinde bir buçuk yıldır devam eden savaşın çok güneyinde meydana gelen bu olayla ilgili olarak kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı” dendi.









Bu olayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna'dan tahıl ihracatını koruyan BM anlaşmasını yeniden başlatmayı görüşmek üzere bu ay Türkiye'ye davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ilişkilerini sürdürme kararlılığını sınadığı belirtilen analizde Rusya'nın geçen ay anlaşmadan çıkmasından bu yana, hem Rusya hem de Ukrayna'nın uyarılarda bulunması ve birbirlerinin kıyılarındaki gemilere saldırılar düzenlemesinin, ticari gemiciliğin daha da riskli hale gelebileceği endişelerine yol açtığı vurgulandı.





