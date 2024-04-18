Casus yakalandı: Zelenskiy'e suikast planı

Polonya Ulusal Savcılık Ofisi, Pawel K'nin tutuklanmasının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, Polonya'nın Ukrayna sınırından yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na ilişkin detaylı bilgi sızdırmaya çalıştığı iddia edilen Pawel K'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görev alan Ruslarla temas kurmaya çalıştığı belirtildi.



Bu bilgilerin Zelenskiy'e karşı suikast girişiminde kullanılabileceği kaydedilen açıklamada, tutuklanan Pawel K'nin suçlu bulunması halinde 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.



ABD birliklerinin kontrolü altındaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı, Ukrayna'ya gönderilen insani ve askeri yardımların geçiş noktası niteliğinde bulunuyor.