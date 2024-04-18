Samanyolu Haber /Dünya / Casus yakalandı: Zelenskiy'e suikast planı /18 Nisan 2024 22:39

Casus yakalandı: Zelenskiy'e suikast planı

Polonya'da, Rusya istihbarat servisinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e karşı suikast girişimi planına destek olduğu suçlamasıyla bir kişi tutuklandı.

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Polonya Ulusal Savcılık Ofisi, Pawel K'nin tutuklanmasının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Polonya'nın Ukrayna sınırından yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na ilişkin detaylı bilgi sızdırmaya çalıştığı iddia edilen Pawel K'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görev alan Ruslarla temas kurmaya çalıştığı belirtildi.

Bu bilgilerin Zelenskiy'e karşı suikast girişiminde kullanılabileceği kaydedilen açıklamada, tutuklanan Pawel K'nin suçlu bulunması halinde 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

ABD birliklerinin kontrolü altındaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı, Ukrayna'ya gönderilen insani ve askeri yardımların geçiş noktası niteliğinde bulunuyor.
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