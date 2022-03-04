Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu: Ukrayna ve Rusya'yı Antalya'da bir araya getirmek istiyoruz /04 Mart 2022 21:37

Çavuşoğlu: Ukrayna ve Rusya'yı Antalya'da bir araya getirmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz" dedi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde Ukrayna ile Rusya'yı biraraya getirmek istediklerini söyledi. Türkiye'nin her iki tarafla birden konuşabildiğini belirten Çavuşoğlu, "Şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz" dedi.

"Türkiye'nin kararlığı ve savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabalar ortada. Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor" diyen Çavuşoğlu, Lavrov'un 10 Mart'ta düzenlenecek toplantıya geleceğini teyit ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, "Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da Antalya'ya geleceğini teyit etti. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz" ifadelerini kullandı.
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