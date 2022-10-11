Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu: Uzlaşı için Esad rejimiyle diyalog sağlanmalı /11 Ekim 2022 23:34

Çavuşoğlu: Uzlaşı için Esad rejimiyle diyalog sağlanmalı

Suriye rejimi konusunda yeni bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Uzlaşı için Suriye ile diyalog sağlanmalı" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET'te katıldığı bir programda Suriye'ye dair açıklamalarda bulundu.

Rejim ve muhaleftin diyalog kurması çağrısını yineleyen Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Uzlaşı için Suriye ile diyalog sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şu sözleri dile getirdi:

"Suriye'de kan dökülmesini istemiyoruz. Sanki Türkiye yüzünden olmuş. Böyle bir şey yok. Savaşın nerelere evrildiğini gördük. Ancak bu savaşın bedelini en çok biz ödedik. Terör örgütlerini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Şu anda böyle bir plan yok ancak ilerleyen zamanlarda temaslar olabilir. Türkiye'nin siyasi süreçle ilgili çabaları son derece samimidir. Uzlaşı sağlanması için Suriye rejimi ile diyalog sağlanmalı."
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