Çavuşoğlu: Uzlaşı için Esad rejimiyle diyalog sağlanmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET'te katıldığı bir programda Suriye'ye dair açıklamalarda bulundu.Rejim ve muhaleftin diyalog kurması çağrısını yineleyen Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Uzlaşı için Suriye ile diyalog sağlanmalı" ifadelerini kullandı."Suriye'de kan dökülmesini istemiyoruz. Sanki Türkiye yüzünden olmuş. Böyle bir şey yok. Savaşın nerelere evrildiğini gördük. Ancak bu savaşın bedelini en çok biz ödedik. Terör örgütlerini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Şu anda böyle bir plan yok ancak ilerleyen zamanlarda temaslar olabilir. Türkiye'nin siyasi süreçle ilgili çabaları son derece samimidir. Uzlaşı sağlanması için Suriye rejimi ile diyalog sağlanmalı."