Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu ve Blinken NATO karargahında bir araya geldi /24 Mart 2021 13:45

Çavuşoğlu ve Blinken NATO karargahında bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken ilk yüz yüze görüşmelerini NATO karargahında yaptı

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

Bu, NATO dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu ile Blinken'in ilk yüz yüze görüşmesi. İki bakan daha önce 15 Şubat'ta bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Dün NATO dışişleri bakanları toplantısında açıklamalarda bulunan Blinken, "ABD ve NATO'nun Türkiye'yi yakın tutmak için güçlü bir isteği var" demişti.

Çavuşoğlu: Yapıcı bir görüşme
Çavuşoğlu görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada "Blinken ile ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını yapıcı bir görüşmede ele aldık" dedi. Çavuşoğlu "Afganistan, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Libya ve terörizmle mücadele konularında etraflı görüş alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.

Blinken: Demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım
Blinken de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Brüksel'de Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadelede işbirliğinin devamını sabırsızlıkla bekliyorum. Yunanistan ile istikşafi görüşmelere desteğimizi dile getirdim ve demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım" dedi.
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