Çavuşoğlu ve Blinken NATO karargahında bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.





Bu, NATO dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu ile Blinken'in ilk yüz yüze görüşmesi. İki bakan daha önce 15 Şubat'ta bir telefon görüşmesi yapmıştı.





Dün NATO dışişleri bakanları toplantısında açıklamalarda bulunan Blinken, "ABD ve NATO'nun Türkiye'yi yakın tutmak için güçlü bir isteği var" demişti.