Samanyolu Haber /Politika / Çavuşoğlu'ndan saldırı açıklaması /06 Mayıs 2023 23:26

Çavuşoğlu'ndan saldırı açıklaması

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılması sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiliğin geçici olarak Port Sudan'a taşınacağını açıkladı.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre, Çavuşoğlu, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların şehrin tam ortasında gerçekleştiğini belirtti ve çatışmaların Büyükelçilik caddesi ve sokaklarına da sıçradığını söyledi.

Bu nedenle, vatandaşların hizmetlerinden yararlanmasının zor olduğunu ifade etti. Bakan, vatandaşları Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Port Sudan üzerinden tahliye ettiklerini de sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu, geçiş hükümetinin tavsiyesiyle Büyükelçiliğin güvenliği ve çalışanların güvenliği bakımından geçici olarak Port Sudan'a taşınma kararı aldıklarını belirtti.

Arkadaşlarının orada ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri alarak Port Sudan'a hareket edeceklerini açıkladı.
Çobanoğlu'nun öncesinde ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleriyle görüştüğünü ve ateş açılmadan önce yardım aldıklarını ifade eden Bakan, ateş açılmasının ardından hiçbir koruma arkadaşında, Büyükelçi'de veya özel kuvvetler dahil hiçbirinde yaralanma olmadığını, ancak aracın hasar gördüğünü söyledi.

Bakan, olayın nedeniyle ilgili taraflarla görüşmelerin devam ettiğini ve Büyükelçiyle de telefonda görüştüğünü belirtti.

Hiçbir vatandaşın yaralanmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, arkadaşlarının güvenli bir yere çekildiğini ve Büyükelçiliği Port Sudan'a taşıyacaklarını açıkladı.

Çavuşoğlu şunları söyledi;

“Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar şehrin tam ortasında gerçekleşiyor. Bizim Büyükelçiliğimizin olduğu caddede, sokaklarda da bu çatışmalar bazen şiddetlenerek devam ediyor. O nedenle ilk günlerde özellikle vatandaşlarımıza bazı hizmetleri vermekte istediğimiz hızı yakalayamadık. Mesela birkaç sokak ötede bir eve sığınan vatandaşımızın misyonumuza, Büyükelçiliğimize gelmesinde bile zorluk çektik.

Dönmek isteyen vatandaşlarımızı tahliye ettik. Mısır üzerinden, daha çok Etiyopya üzerinden ve Port Sudan üzerinden, Suudi Arabistan üzerinden tahliye ettik. Büyükelçiliğimizin güvenliği, çalışma arkadaşlarımızın güvenliği bakımından ordunun, geçiş hükümetinin de tavsiyesiyle Büyükelçiliğimizi geçici olarak Port Sudan’a taşıma kararı aldık.

Arkadaşlarımız orada gerekli ihtiyaç duydukları bilgisayar vesaire diğer tüm malzemeleri Büyükelçiliğimizden alarak oradan çıkıp Port Sudan’a hareket edeceklerdi. Büyükelçimiz İsmail Çobanoğlu hem orduyla hem de Hızlı Destek Kuvvetleri ile öncesinde görüştüler. Hatta oraya gidinceye kadar yardım da ettiler. Fakat sokağa girince ateş açılmış. Burada bizim özel kuvvetlerimiz de var. Hiçbir kardeşimizde, Büyükelçimizde veya diğer koruma arkadaşlarımız özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirinde bir yaralanma yok, araçta hasar var.

Bunu kim yaptı, neden yaptı, iki tarafla da görüşmeler devam ediyor. Büyükelçimiz ile de telefonda görüştüm. Herhangi bir vatandaşımızda herhangi bir yaralanma yok. O yüzden hiç kimse endişe etmesin. Arkadaşlarımız oradan hemen çekildiler, daha güvenli bir yere gittiler. Buradan arkadaşlarımızı da alıp Büyükelçiliğimizi Port Sudan’a geçici olarak taşıyacağız.”
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