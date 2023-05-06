Samanyolu Haber /Politika / Bakan Koca'dan Covid-19 açıklaması /06 Mayıs 2023 22:51

Bakan Koca'dan Covid-19 açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin hem Covid-19 salgınını fark edip harekete geçen hem de salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan ilk ülkelerden olduğunu duyurdu.

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T24'te yer alan habere göre, Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmasına ilişkin paylaşımda bulundu. 29 Ocak 2022'deki konuşmasına da paylaşımında yer veren Koca'nın ifadeleri şöyle:

"Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki tedavi rehberini DSÖ’den önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu.

“Salgın gündemimizden çıkıyor” dediğimizde tarih 29 Ocak 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi."

"Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı"

Bakan Koca, 29 Ocak 2022'de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı."
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