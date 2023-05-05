Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ duyurdu: Kovid-19 salgını küresel acil durum olmaktan çıktı /05 Mayıs 2023 18:55

DSÖ duyurdu: Kovid-19 salgını küresel acil durum olmaktan çıktı

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid 19 salgınının küresel bir sağlık acil durumu olmaktan çıktığını duyurdu. DSÖ'den yapılan açıklamada söz konusu durumun ilerleme işareti olduğunu, buna rağmen acil durum teşkil etmese de Kovid 19'un varlığını sürdüreceği kaydedildi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bugün kritik bir açıklama geldi. 17 Kasım 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan Kovid 19 salgınının artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini açıkladı.

"VİRÜS VARLIĞINI SÜRDÜRECEK"
Medya Radar'da yer alan habere göre bu durumun bir ilerleme işareti olduğunu belirten DSÖ, fakat acil durum teşkil etmese de Kovid 19'un varlığını sürdüreceğini vurguladı.

OCAK 2020'DE ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ
Dünya Sağlık Örgütü, 30 Ocak 2020 tarihinde salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti. DSÖ, 1 Şubat 2020'de yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adının verildiğini duyurmuştu.

7 MİLYONA YAKIN İNSAN HAYATINI KAYBETTİ
Kovid 19 salgını, üç yılı aşkın sürede dünya çapında 6,9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Kovid-19 salgınının küresel acil durum ilan edilmesi söz konusu halk sağlığı tehdidiyle uluslararası düzeyde mücadele edilmesine odaklanılmasına yardımcı olmuş, aşı ve tedavi konularında işbirliği yapılmasını da teşvik etmişti.

OCAK 2021'DE TEPE NOKTASINA ULAŞTI
Kovid 19, dünya çapında haftada 100 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, salgın Ocak 2021'de tepe noktasına varmıştı.
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