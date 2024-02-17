Samanyolu Haber /Spor / Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı öncesi belirsizlik! Yağış artarsa iptal edilir mi? /17 Şubat 2024 17:28

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı öncesi belirsizlik! Yağış artarsa iptal edilir mi?

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor karşısında kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de belirsizlik hakim. Maç öncesi Rize'de artan yağış saha zemininde bazı bozulmalara neden oldu. Yağışın artarak devam etmesi durumunda maçın ertelenmesi söz konusu olabilir.

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Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor karşısında olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi Rize'de artan sağanak yağış nedeniyle belirsiz bir bekleyiş başladı.

Rize stadının zemininde yaşanan bazı bozulmalar yağışın artması ile daha da sıkıntılı duruma gelebilir. Son dönemde stadyumların zeminleri ile ilgili yaşanan sıkıntı Çaykur Didi Stadı'nda da baş göstermiş durumda. Rize'de saha zemini an itibariyle çok sağlıklı değil. Yağışın maç saatine kadar artma ihtimali zeminin daha da ağır bir hale gelmesi ihtimalini artırıyor.

MAÇ SAATİ KONTROL YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre; Rize'de yağış şiddetli şekilde devam eder ve top sahada sekmeyecek duruma gelirse maçın ertelenmesi söz konusu olabilir.

Ekipler şu anda saha zeminindeki gözlemlerini sürdürürken maçın oynanıp oynanmayacağı ile ilgili belirsizlik de sürüyor. Sosyal medyada saha zemininden paylaşılan bazı görüntüler taraftarlar arasında da kafa karışıklığına neden olmuş durumda. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ertelenip ertelenmeyeceği maç saatinde yapılacak incelemeler neticesinde belli olacak.
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