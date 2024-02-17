'Yapma gözünü seveyim ya'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sahaya inerek esnaf gezisi yaptı.



Kurum, girdiği bir dönercide döner ustası yurttaşa, “22 yılda ülkeyi nereden nereye getirdik” ifadelerini kullandı.



Ancak, Kurum döner ustasından aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Usta maaşı ile geçinemediğini vurgulayan döner ustası, “1996 yılında 1 yıllık maaşımla babama ev almıştım. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum” ifadelerini kullandı.



Döner ustası yurttaş, Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan’dan sonra ‘her şeyin bittiğini’ savunurken, Kurum, “Yapma gözünü seveyim” yanıtını verdi.