Samanyolu Haber /Dünya / Tarihin en büyük metan sızıntılarından biri ortaya çıktı /17 Şubat 2024 16:54

Tarihin en büyük metan sızıntılarından biri ortaya çıktı

Kazakistan'da doğalgaz arama faaliyeti sırasında geçen sene yaşanan patlama ve sonrasında altı ay süren yangında 127 bin ton metan sızıntısı gerçekleştiği tahmin ediliyor.

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Yeni bir analiz, bugüne kadar kaydedilen en büyük metan sızıntılarından birinin geçen yıl Kazakistan'da yeni gaz rezervlerini aramak için açılan bir keşif kuyusunda gerçekleştiğini tespit etti.

BBC doğrulama servisi BBC Verify ile paylaşılan analize göre, kuyuda bir patlamanın etkisiyle başlayan ve altı ay süren yangında 127 bin ton metan sızıntısı gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Metan Emisyonları Gözlemevi Başkanı Manfredi Caltagirone, "Sızıntının büyüklüğü ve süresi sıra dışı. Son derece büyük" dedi.

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın Sera Gazı Eşdeğeri Hesaplayıcısı'na göre, böyle bir sızıntının çevresel etkisi, bir yıl boyunca 717 binden fazla benzinli araba sürmenin yarattığı etkiye yakın. Kuyunun sahibi Kazak şirket Buzachi Neft ise "önemli miktarda" metan gazının sızdığını reddetti.

Kazanın sebeplerine ilişkin Atırav kentinin Endüstriyel Güvenlik Komitesinin yönettiği soruşturma Buzachi Neft'in kuyunun kazılmasını uygun bir şekilde denetlemediğini buldu.

Metan küresel ısınmaya karbondioksitten çok daha fazla katkı yapan bir sera gazı.

METAN YOĞUNLUĞU YÜKSEK ÇIKTI

Sızıntı 9 Haziran 2023'te Kazakistan'ın güneybatısındaki Mangistau bölgesinde bir keşif kuyusu kazısı sırasında yaşanan patlama sonucu çıkan yangınla başladı. Yıl sonuna kadar devam eden yangın 25 Aralık 2023'te kontrol altına alındı. Yerel yönetimler BBC'ye kuyuyu betonla mühürleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Uydu verilerini inceleyen bilim insanları metan yoğunluğunun Haziran ve Aralık ayları arasında 115 ayrı noktada yüksek olduğunu buldular. Bu okumalara bakarak tek bir kuyudan 127 bin ton metan sızdığı tespit edildi.

Bu, insan kaynaklı en büyük ikinci büyük metan sızıntısı olarak kayıtlara geçebilir.

Sızıntının doğrulanmasına yardımcı olan Valencia Politeknik Üniversitesi'nden Luis Guanter, "Sadece Kuzey Akım boru hattının sabote edilmesi daha büyük bir sızıntıya neden olabilirdi" diyor. Eylül 2022'de Rus gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2'ye ait su altı borularındaki patlamalar 230 bin ton metanın atmosfere salınmasına neden olmuştu.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre metan gazı, 18. yüzyıldaki sanayi devriminden bu yana yaşanan küresel ısınmanın yüzde 30'undan sorumlu.
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