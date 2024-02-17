Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti Ankara adaylarını açıkladı /17 Şubat 2024 14:43

DEM Parti Ankara adaylarını açıkladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adaylarının Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında partisinin adaylarını açıkladı.

Buna göre DEM Parti'nin adayları şöyle;

Ankara 
Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan

Şanlıurfa
Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım

Gaziantep
Selman Tutumlu

Malatya 
Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram

Bursa 
İhsan Seylan- Bilmez Erboğa

Konya 
Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç

Kocaeli 
Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit

Aydın 
Suzan Koç- Naif Kanat

Osmaniye 
Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel

Kilis 
Ahmet Üçer- Azize Akoğlu

Elazığ 
Hayrettin Kaya

Adıyaman 
Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin

Tunceli
Cevdet Konak- Birsen Orhan
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