DEM Parti Ankara adaylarını açıkladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında partisinin adaylarını açıkladı.







Buna göre DEM Parti'nin adayları şöyle;





Ankara

Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan







Şanlıurfa

Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım







Gaziantep

Selman Tutumlu







Malatya

Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram







Bursa

İhsan Seylan- Bilmez Erboğa







Konya

Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç







Kocaeli

Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit







Aydın

Suzan Koç- Naif Kanat







Osmaniye

Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel







Kilis

Ahmet Üçer- Azize Akoğlu







Elazığ

Hayrettin Kaya







Adıyaman

Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin







Tunceli

Cevdet Konak- Birsen Orhan

