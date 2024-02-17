DEM Parti Ankara adaylarını açıkladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında partisinin adaylarını açıkladı.
Buna göre DEM Parti'nin adayları şöyle;
Ankara
Gültan Kışanak - Öztürk Türkdoğan
Şanlıurfa
Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım
Gaziantep
Selman Tutumlu
Malatya
Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram
Bursa
İhsan Seylan- Bilmez Erboğa
Konya
Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç
Kocaeli
Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit
Aydın
Suzan Koç- Naif Kanat
Osmaniye
Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel
Kilis
Ahmet Üçer- Azize Akoğlu
Elazığ
Hayrettin Kaya
Adıyaman
Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin
Tunceli
Cevdet Konak- Birsen Orhan