Samanyolu Haber /Gündem / Bakan, toprak altında kalan işçilerin yerlerini tek tek açıkladı /17 Şubat 2024 14:35

Bakan, toprak altında kalan işçilerin yerlerini tek tek açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan'daki maden göçüğü hakkında açıklamada bulundu. Bakan Bayraktar, "Dün akşam itibariyle sahanın biraz daha stabil olduğunu gördük. Bu noktada çalışmalarımızı geceden itibaren yoğunlaştırdık. Dere yatağındaki toprağın kaldırılması da önceliğimiz" dedi. Bakan Bayraktar ayrıca işçilerin olduğu yerleri de açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciası hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Bakan Bayraktar, "Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz" ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERİN BULUNDUĞU NOKTALARI AÇIKLADI
Bayraktar, "İşçilerin 6'sının dere yatağına gelen toprak alan içerisinde olduğunu düşünüyoruz, 3 kardeşimizin de manganez ocağı içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Manganez ocağındaki 3 çalışanımız için yoğun bir çalışma devam ediyor. O toprak 35 metre, 12 katlı bir apartman yüksekliğinde. Oraya erişmeye çalışıyoruz" dedi.

"SU ÖLÇÜMLERİNDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Bakan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

"Dün akşam itibariyle sahanın biraz daha stabil olduğunu gördük. Bu noktada çalışmalarımızı geceden itibaren yoğunlaştırdık. Dere yatağındaki toprağın kaldırılması da önceliğimiz. Bu toprağı gelişi güzel bir yere koyma şansımız yok. Toprak kayması 210 dönümlük bir alanı etkiledi. Çok büyük bir alan. 9 lokasyonda su ölçümü de yapıyoruz ve şu ana kadar olumsuz bir durum yok."

"O GÜNE İLİŞKİN BÖYLE BİR VERİ YOK"
Bayraktar, dinamit patlamasının göçüğe yol açtığı iddiasına ise "Ne zaman en son patlatma yapıldı onu arkadaşlarımız araştırıyorlar. Ama o güne ilişkin böyle bir veri yok. Dinamitin nasıl saklanacağı nerede saklanacağı hepsi belirli konulardır. Ama şu ana kadar bir aykırılık görünmüyor" sözleriyle yanıt verdi.

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