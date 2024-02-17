Samanyolu Haber /Gündem / Facianın yaşandığı altın madeninin sahibi Anagold Madencilik'in lisansı iptal edildi /17 Şubat 2024 14:29

Facianın yaşandığı altın madeninin sahibi Anagold Madencilik'in lisansı iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

SHABER3.COM

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği ve 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.

Karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alındı.

Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facianın yaşandığı altın madeninin sahibi Anagold... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:29