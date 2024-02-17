Samanyolu Haber /Gündem / Navalny'nin ölümü sonrası protestolar başladı /17 Şubat 2024 14:04

Navalny'nin ölümü sonrası protestolar başladı

Rus muhalif Aleksey Navalny'nin kaldığı cezaevinde dün öldüğü açıklanmıştı. Ülke genelinde yapılan protesto gösterilerinde 83 kişi gözaltına alındı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da Aleksey Navalny'nin anısına düzenlenen mitinglerde 80'den fazla kişi gözaltına alındı

St.Petersburg'da Voskresenskaya meydanında anıta çiçek bırakılması sırasında tutuklamalar gerçekleşti. Moskova'da insanlar Solovetsky Taşı'nda ve Sakharov Bulvarı'ndaki “Hüzün Duvarı”nda toplandı. Nizhny Novgorod'da insanlar, gazeteci Irina Slavina'nın kendini yaktığı İçişleri Bakanlığı şehir dairesi binasına çiçeklerle geldi.

Münih Konferansı için Almanya’da bulunan Aleksey Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, Avrupa Komisyonu Başkanı ile görüşme yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Navalna ve ailesine başsağlığı diledi.

Yulia Navalnaya ayrıca Belarus muhalif Svetlana Tikhanovskaya ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Belarus demokratik güçlerinin lideri Svetlana Tikhanovskaya da aynı şekilde Yulia Navalnaya'ya başsağlığı diledi.
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