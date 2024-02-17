Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ile Ekvador arasında muz-silah gerilimi /17 Şubat 2024 14:01

Rusya ile Ekvador arasında muz-silah gerilimi

Washington’un isteği üzerine Ekvador yönetimi, ellerindeki Rus ve Ukrayna menşeli askeri teçhizatı ABD'ye devretme kararı aldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Ocak ayında Ekvador Başkanı Daniel Noboa, 200 milyon dolar değerinde yeni teçhizat almak üzere ABD'ye Rus ve Ukrayna menşeli askeri teçhizat vermeyi planladığını açıklamış ve Washington'un bu askeri teçhizatı ilerleyen zamanlarda Ukrayna'ya gönderebileceğini söylemişti.

Rusya, bu iddiaların basına yansımasının ardından, Ekvador’dan muz alımına yasak getirdi. Ekvador'u bu tür eylemlerin kabul edilemezliği konusunda uyardı ve bunun ikili işbirliğinde olumsuz sonuçlara yol açabileceğini kaydetti. Ekvador 2023 yılında 6,5 milyon ton muz ihraç etti; bunun %21'i Rusya'ya yapıldı.

Ekvador Başkanı Daniel Noboa ise iddialara askeri ekipmanların hurda metal olduğu şeklinde açıklama getirdi. Rusya, yapılan görüşmelerin ardından 16 Şubat’ta Ekvador'dan muz tedarikine yönelik kısmi yasağı kaldırdığını açıkladı. Aynı saatlerde Ekvador’dan askeri araç ve gereçlerin ABD’ye transferinin durdurulduğu haberi geldi.

Ekvador Başkanı Daniel Noboa’nın eski Rus ve Ukrayna menşeili askeri teçhizatın ABD’ye verileceği açıklamasının ardından, Rusya Gümrük Kalite Kontrolü Kurumu (Rosselkhoznadzor), Ekvador’dan temin edilen muzlarda fag kambur sineğin bulunması nedeniyle beş ihracatçı firmanın muz sertifikasyonunu askıya almasını istedi. Ekvador Dış Ticaret Bakanı Sonsoles Garcia, kararın 25 bin kişi ve 3 binden fazla küçük üreticiyi etkilediğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ile Ekvador arasında muz-silah gerilimi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:47