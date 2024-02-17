Rusya ile Ekvador arasında muz-silah gerilimi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ocak ayında Ekvador Başkanı Daniel Noboa, 200 milyon dolar değerinde yeni teçhizat almak üzere ABD'ye Rus ve Ukrayna menşeli askeri teçhizat vermeyi planladığını açıklamış ve Washington'un bu askeri teçhizatı ilerleyen zamanlarda Ukrayna'ya gönderebileceğini söylemişti.





Rusya, bu iddiaların basına yansımasının ardından, Ekvador’dan muz alımına yasak getirdi. Ekvador'u bu tür eylemlerin kabul edilemezliği konusunda uyardı ve bunun ikili işbirliğinde olumsuz sonuçlara yol açabileceğini kaydetti. Ekvador 2023 yılında 6,5 milyon ton muz ihraç etti; bunun %21'i Rusya'ya yapıldı.





Ekvador Başkanı Daniel Noboa ise iddialara askeri ekipmanların hurda metal olduğu şeklinde açıklama getirdi. Rusya, yapılan görüşmelerin ardından 16 Şubat’ta Ekvador'dan muz tedarikine yönelik kısmi yasağı kaldırdığını açıkladı. Aynı saatlerde Ekvador’dan askeri araç ve gereçlerin ABD’ye transferinin durdurulduğu haberi geldi.





Ekvador Başkanı Daniel Noboa’nın eski Rus ve Ukrayna menşeili askeri teçhizatın ABD’ye verileceği açıklamasının ardından, Rusya Gümrük Kalite Kontrolü Kurumu (Rosselkhoznadzor), Ekvador’dan temin edilen muzlarda fag kambur sineğin bulunması nedeniyle beş ihracatçı firmanın muz sertifikasyonunu askıya almasını istedi. Ekvador Dış Ticaret Bakanı Sonsoles Garcia, kararın 25 bin kişi ve 3 binden fazla küçük üreticiyi etkilediğini söyledi.