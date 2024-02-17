Almanya ve Fransa, Ukrayna ile Güvenlik İşbirliği Anlaşması imzaladı

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Münih Güvenlik Konferansı için Almanya’da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vlademir Zelensky ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında



güvenlik taahhütleri ve uzun vadeli destek konusunda ikili bir anlaşma imzalandı.





Anlaşmaya dair açıklamayı Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptı. Açıklamada, “Gerektiği sürece, Zelensky ve ben bugün uzun vadeli güvenlik taahhütlerimize ilişkin bir anlaşma imzaladık” ifadelerini kullandı.





Berlin ile Kiev arasındaki güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın, Alman askeri personelinin Ukrayna'ya gönderilmesi anlamına gelmediği vurgulandı. Ayrıca anlaşmanın uzatma olasılığıyla birlikte 10 yıllığına imzalandığı da belirtiliyor.





Fransa ile Ukrayna arasında güvenlik anlaşması imzalandı





Benzer anlaşma Ukrayna ve Fransa Cumhurbaşkanları Vladimir Zelensky ve Emmanuel Macron arasında imzalandı.





Liderler arasında güvenlik işbirliğine ilişkin ikili anlaşmaya göre Fransa, Ukrayna'ya 2024 yılında 3,24 milyar avro ek askeri yardım sağlayacak, asker yetiştirecek ve daha fazla silah gönderecek.





Fransa ile yapılan anlaşma, Ukrayna ile Almanya ve İngiltere arasındaki benzer anlaşmaların ardından geldi.