Çaykur Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı!

Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.



İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen olayda genç futbolcu Aziz Aksoy’un ailesinin hasmı olduğu belirtilen kişi, futbolcunun anne, baba ve kardeşine arabaya bindikleri sırada kurşun yağdırdı. O sırada direksiyon başında olan Aziz Aksoy saldırıyı yara almadan atlattı.



Silahlı saldırıda genç futbolcunun kardeşi Cemil Aksoy, babası Serkan Aksoy ve annesi Cemile Aksoy ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak hastaneye kaldırıldılar.



21 yaşındaki futbolcunun ve ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.