Cebinde beş kuruş olmayan adamın 'Tayyip baba' sevgisi gözleri yaşarttı!

Engelli bir vatandaşla roportaj yapan muhabir, 'Tayyip baba benim babam yani, hasta oldu geçenlerde, keşke o olmasaydı da ben olsaydım' diyerek söze başlayan vatandaşa, Tayyip baba sana ne yapıyor diye sordu, konuk vatandaş, 'Valla bana hiç bir şey yapmıyor, tüm TÜrkiyeyey yani şey yapıyor, hayır abla millet iyi durumda, çıkarsınlar keselerindekini' dedi.







Muhabir bunun ardından 'Patlıcan 40 lira haberin varmı?' diye sorunca röportajın bütün akışı bir anda tersine döndü.





'Ablacım benim cebimde param var mı?' diyerek ceplerini gösterdi.





Muhabir, cebinde beş kuruş para yok, Tayyip baba diyorsun ekonomi çok iyi diyorsun, bunu neye göre diyorsun deyince, 'Asgari ücret olmuş 4 bin lira' dedi.





Muhabirin ev kiralarının 2,500 3,000 lira olduğunu, asgari ücret alan birinin kirasını nasıl ödeyeceğini sorduğunda olay koptu, Vatandaş 'Ben iki aydır kiramı ödeyemiyorum' deyiverdi.





Muhabirle vatandaş arasından şu diyalog geçti:





Muhabir: 2 aydır kiramı ödeyemiyorum diyorsun ondan sonra da ekonomi iyi, tayyip baba iyi diyorsun?

Vatandaş: Tayyip baba iyi..



M: Tükiye'yi kim yönetiyor?

V: Tayyip baba yönetiyor



M: O zaman ekonomiden kim sorumlu?

V: Tayyip baba sorumlu





!!!...

