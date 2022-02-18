Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yandaş gazetecileri fena panikletti

MHP'Lİ İSİMDEN SKANDAL TEPKİ





AKİT'İN ANKARA TEMSİLCİSİ HACI YAKIŞIKLI PİŞMAN OLDU





ÖZER "CHP SİPARİŞ ETTİ" DEDİ, YARKADAŞ KAHKAHAYI PATLATTI





ERSOY DEDE: ÖDLEK, DELİKANLI GİBİ DESENE





“BU ŞARKI UMUT OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM”





Tarkan'ın 5 yıl aradan sonra yayımladığı son teklisi "Geççek", sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Muhalefet partisi temsilcileri Tarkan'ın şarkısını teker teker paylaşarak iktidara göndermede bulundu.Tarkan'ın yeni şarkısında "Geççek geççek elbet bu da geççek/Gör bak umudun gününü gün etçek/Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/O çiçekten günler çok yakın inan/Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek/Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek/Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/O çiçekten günler çok yakın inan" sözleri yer alırken şarkı AKP'ye yakın gazeteciler arasında panik yarattı.Tarkan 'geççek geççek' diye çoban ateşini yaktı: Güze kışa boğma yazını, yakındır sabrın zaferiTarkan 'geççek geççek' diye çoban ateşini yaktı: Güze kışa boğma yazını, yakındır sabrın zaferiAKP'ye yakın @medyaadami adlı Twitter kullanıcısı 'Tarkan, CHP ve ortaklarına seçim şarkısı yazmış. AK Parti’ye hafiften sempati bile duysan trolsündür yalakasındır ama CHP’li olursan sanatçı, entelektüel, özür, çağdaş…' şeklinde bir paylaşım yaptı. MHP Başakşehir İlçe Başkan Yardımcısı Suat Kıranoğlu ise bu paylaşıma verdiği yanıtta "Merak etmeyin 2023 Haziran da bu ip**lerin alayına GEÇÇEK hem de gacırt diye." yazdı.Twitter bio'sunda "Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler" okuduğunu belirten Kıranoğlu'nun bu paylaşımı tepki topladı.Onaylı sosyal medya hesabından Tarkan'ın Geççek adlı şarkısıyla ilgili bir paylaşım yapan ve şarkının Pensilvanya'da yazıldığını ileri süren Hacı Yakışıklı'ya tepki yağdı. Yakışıklı'nın "Pensilvanya'dan yazdırılan şarkı sözlerinin hiçbir hükmü yoktur!" iletisine kısa sürede bin 600'ün üstünde yorum yapıldı.Diriliş Postası yazarı Murat Özer, "Tarkan'a 'geççek' şarkısını CHP sipariş etti" dedi. Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş kahkahayı bastı. Programın moderatörü Aktaş da araya girerek Özer'e, "bilgi, belge" sordu. Özer, açıklamasına dayanak olarak şarkıyı CHP'lilerin paylaşmasını gösterdi.Metin Özkan ise şarkıyı Tarkan'a HDP'nin "sufle" verdiğini iddia etti. Özer ve Özkan'ın açıklamalarına Korkusuz gazetesinin bir diğer yazarı Gürkan Hacır da karşı çıktı.İktidarın medya organlarında görev alan gazetecilerden Ersoy Dede, yeni şarkısı Geççek'i dinleyicisiyle buluşturan Tarkan'ı hedef aldı.Şarkıyı zor dönemlerde kaleme aldığını belirten Tarkan'ı ödleklikle suçlayan Dede, "Bir de ödlek oluyor bunlar.. 'Yok ben pandemi dönemi yaşadığımız sıkıntılı günler GEÇÇEK dedim' falan diyor. Delikanlı gibi desene ne GEÇÇEK'miş" yazdığı bir ileti paylaştı.Tarkan yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm.Dilerim ki ‘Geççek’ yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.