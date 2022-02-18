BM Güvenlik Konseyi'nde ABD-Rusya gerilimi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya Ukrayna'yı işgal için mazeret arayışında





Ukrayna, Rus Dumasının ayrılıkçıların tanınması girişimine ilişkin BM'ye başvurdu





Rusya’dan Ukrayna’ya suçlamalar





Rusya: Ukrayna savaş suçu işliyor





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da sivillere yönelik insansız hava saldırısını gerekçe gösterebileceğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verchinin ise Ukrayna’yı 2015 Minsk Anlaşması'na uymamakla suçlarken, Moskova’nın Kiev’i işgal edeceği yolunda ABD ve diğer Batı ülkelerinden gelen suçlamaları “spekülasyon” olarak değerlendirdi.Blinken, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.Rusya, ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli müsteşarını sınır dışı ettiRusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğunu belirten Blinken, "Rusya saldırı için bahaneler planlıyor. Rusya, Ukrayna hükümetini bir şiddet olayıyla suçlayabilir... Bu Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir. Sivillere yönelik insansız hava aracı ile uydurma bir saldırı, sahte hatta gerçek bir kimyasal saldırı bile olabilir. Rusya bunları, etnik temizlik ya da soykırım olarak tanımlayabilir" dedi.Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda füze ve bombalar kullanabileceğini ve siber saldırılar düzenleyebileceğini belirterek, "Rusya'nın belirli Ukraynalı grupları hedef alacağına dair bilgiler aldık." diye konuştu."Savaş başlatmak için değil önlemek için buradayım." diyen Blinken, Rusya'ya diplomasiyi seçmesi çağrısı yaptı.BM Güvenlik Konseyi oturumundan önce basının sorularını yanıtlayan ABD Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, “Sahadaki kanıtlar, Rusya'nın yakın bir süre içinde işgale doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu çok önemli bir an.” dedi.BM’den itidal çağrısı geldiÖte yandan Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya arasında yükselen tansiyonun son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, taraflara itidal çağrısında bulundu.BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Ukrayna ve Rusya arasındaki yeni ateşkes ihlallerinin endişe verici olduğunu söyledi.DiCarlo, "Gerçek şu ki mevcut durum son derece tehlikeli. Tüm taraflara maksimum itidal göstermesi çağırısı yapıyoruz." dedi.Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten beri 14 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve yeni bir çatışma olasılığının kabul edilemeyeceğini vurgulayan DiCarlo, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısı yaptı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Serguei Verchinine, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna krizine taraf olmadığı ve buradaki sorunun ayrılık yanlıları ile Kiev hükümeti arasında olduğunu iddia eden Moskova’nın resmi görüşünü yineledi.Verchinine, “Minsk anlaşmasına uymaktan başka çözüm yok, Ukrayna yetkilileri anlaşmanın bir hükmü olmasına rağmen hala bu ülkedeki ayrılık yanlılarıyla görüşmeye oturmadı.” dedi.Verchinine, Ukrayna’nın ülkenin doğusundaki ayrılık yanlılarına yönelik “vahşet” uyguladığını iddia etti.Bu arada Rusya’nın BMGK üyelerine çarşamba akşamı Ukrayna’nın ülkenin doğusunda savaş suçu işlediğine yönelik belgeler dağıttığı bildirildi.Basına bilgi veren bir ABD’li yetkili Rusya’nın iddialarının tamamen asılsız olarak niteledi.Aynı yetkili, Rusya'nın bugünkü BM Güvenlik Konseyi toplantısını olası işgal bahanesi oluşturma girişiminin bir parçası olarak kullanmayı planladığı görüşünü dile getirdi ve Moskova’nın bu belgeleri bu amaçla dağıttığını iddia etti.Ukrayna’nın doğusunda dün ayrılık yanlıları ve merkezi hükümet güçleri karşılıklı olarak birbirlerini ateşkes ihlalinde bulunmakla suçlamıştı.