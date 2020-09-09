Samanyolu Haber /Dünya / Çek'ler bina ve apartman içlerine kadar yasak getirdi /09 Eylül 2020 12:52

Çek'ler bina ve apartman içlerine kadar yasak getirdi

Koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine Çekya’da bina ve apartman içlerinde bile maske takma zorunluluğu getiriliyor.

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Çekya hükümeti, dün 1164 yeni koronavirüs vakasının saptanmasıyla birlikte günlük vaka artışında mart ayından bu yana rekor düzeye ulaşılması üzerine harekete geçti.

Sağlık Bakanı Adam Vojtech, yarından itibaren geçerli olma üzere ülke genelindeki tüm bina ve apartman içlerinde maske takmayı zorunlu kılacaklarını duyurdu.

Vojtech, “Uzmanlarla tüm ülkede binaların içine yüz maskesi takma zorunluluğu getireceğimiz konusunda anlaştık” dedi.

Mart ayında ilk vakaların tespit edilmesinin ardından sınırlarını kapatan Çekya’da son iki haftadır bulaşı oranları yeniden yükselişe geçti. Salgının yayılma hızının Fransa, İspanya, Romanya ve Hırvatistan gibi ülkelerden yüksek seyrettiği uyarısı yapıldı.

Çekya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 441 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 29 bin 877’ye ulaştı.
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