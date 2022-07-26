Çekya polisi el koyduğu Ferrari’yi polis aracı yaptı

Çekya'da emniyet yetkilileri, suçlulara ait olan bir Ferrari'ye el konulduğunu ve ardından filoya eklendiğini açıkladı.





BBC Türkçe'nin aktardığına göre, emniyet tarafından yapılan açıklamada, aracı polis otosuna çevirmenin 12 bin avroluk maliyetinin, sıradan bir polis aracı olan Skoda’lardan almakla aynı miktarda olduğu vurgulandı.













Açıklamada, Ferrari 458 Italia model aracın "otoyollardaki yasa dışı yarışlara müdahale etmek ve çalıntı araçları kovalamak için kullanılacağı" duyuruldu.













Saatte 326 kilometre hıza çıkabilen araç, 0’dan 100 kilometreye 3,4 saniyede çıkabiliyor.













Aracı kullanacak polislerin özel bir eğitimden geçeceği ifade edildi.