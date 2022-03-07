Cem Küçük: Silahları bile bilmeyen savaş yorumcusu!..

Stüdyo konuğu olan savunma analisti Hakan Kılıç, Kalaşnikof adı ile bilinen AK47 adlı silahın etkili menziğinin 300 metre civarında olduğun, bu silahla 1000 metre mesafenin vurulamayacağını anlatmaya çalışırken Cem küçük, 'Ama AK47 vurur dedi.'





Hakan Kılıç'ın AK47 ile Kalaşniko'un aynı silah olduğunu söylemesine rağmen Cem Küçük bariz hatasında ısrar ederek 'AK47 3,500 metreyi vurur demeye devam etti'







İNGİLİZCE BİLMEYEN DIŞ POLİTİKA EDİTÖRÜ







Geçtiğimiz günlerde Habertürk 'Dış politikalar(!)' koordinatörü Çetiner Çetin'in on-lmayan ingilizcesi ile Ukrayna'lı direnişçilerle konuşmaya çalışmış, Ukraynalı direnişçiyi ingilizce bilmemekle itham etmişti.







KONUĞUNUN KİM OLDUĞUNU BİLMEYEN SUNUCU







Oylum Talu, da profesör konuğuna 'Emekli bir asker olduğunu biliyorum' demiş, konuk da bunu yalanlamıştı.