Samanyolu Haber /Gündem / Cem Küçük: Silahları bile bilmeyen savaş yorumcusu!.. /07 Mart 2022 07:57

Cem Küçük: Silahları bile bilmeyen savaş yorumcusu!..

Gün geçmiyor ki Habertürk'te bir 'gazetecilik skandalı' yaşanmasın. Son durum adlı programda 'savaş analizi' yapan Cem Küçük'ün Kalaşnikof'la AK-47'nin aynı silah olduğunu bilmediği, buna rağmen Rusya-Ukrayna savaşını yorumlamaya devam ettiği görüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Stüdyo konuğu olan savunma analisti Hakan Kılıç, Kalaşnikof adı ile bilinen AK47 adlı silahın etkili menziğinin 300 metre civarında olduğun, bu silahla 1000 metre mesafenin vurulamayacağını anlatmaya çalışırken Cem küçük, 'Ama AK47 vurur dedi.'

Hakan Kılıç'ın AK47 ile Kalaşniko'un aynı silah olduğunu söylemesine rağmen Cem Küçük bariz hatasında ısrar ederek 'AK47 3,500 metreyi vurur demeye devam etti'

İNGİLİZCE BİLMEYEN DIŞ POLİTİKA EDİTÖRÜ

Geçtiğimiz günlerde Habertürk 'Dış politikalar(!)' koordinatörü Çetiner Çetin'in on-lmayan ingilizcesi ile Ukrayna'lı direnişçilerle konuşmaya çalışmış, Ukraynalı direnişçiyi ingilizce bilmemekle itham etmişti.

KONUĞUNUN KİM OLDUĞUNU BİLMEYEN SUNUCU

Oylum Talu, da profesör konuğuna 'Emekli bir asker olduğunu biliyorum' demiş, konuk da bunu yalanlamıştı.
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