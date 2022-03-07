Samanyolu Haber /Dünya / Blinken'den 'Ukrayna'ya savaş uçağı' açıklaması /07 Mart 2022 07:28

Blinken'den 'Ukrayna'ya savaş uçağı' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Polonya’dan Ukrayna’ya savaş uçağı transferi seçeneği üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Batı'dan savaş jeti talebinde bulunmuştu.

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DW'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya'dan Ukrayna'ya savaş jetleri transfer etme seçeneği üzerinde "aktif olarak çalıştıklarını" söyledi. Ukrayna'nın komşusu Moldova'ya bir ziyaret gerçekleştiren Blinken, Washington'ın Kiev'in ihtiyaçlarını değerlendirebilmek adına Ukraynalı yetkililerle aktif bir diyalog içinde olduğunu belirtti. "Bu değerlendirmeyi yaparken kendimizin, müttefiklerimiz ya da ve ortaklarımızın Kiev'in Rusya'ya karşı savunmasını desteklemek için ne gönderebileceği üzerinde de çalışıyoruz" diyen Blinken, Polonya'nın Ukrayna'ya uçak göndermeye karar vermesi halinde ABD'nin bu sevkıyatı nasıl destekleyebileceğini gündeme aldıklarını ifade etti.
Polonya'dan kesin dille yalanlama

ABD basınının da aralarında olduğu çeşitli yayın organları, ABD'li yetkililerin Polonya'nın Amerikan F-16 savaş uçakları karşılığında Sovyet sonrası döneme ait Rus yapımı savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndereceği olası bir anlaşma üzerinde çalışıldığı yönündeki açıklamalarını aktarmıştı. Polonya hükümeti ise bu haberlerden birine sosyal medya üzerinden verdiği yanıtla, iddiaları geri çevirdi. Varşova, iddaları yalan haber olarak nitelendirirken, "Polonya, savaş jetlerini Ukrayna'ya göndermeyecek, havaalanlarını da kullanıma açmayacak. Diğer alanlarda önemli yardımlarda bulunuyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.



Zelenskiy'den Rus petrolüne ambargo talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Cumartesi günü ABD'li senatörlerle video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Wall Street Journal'ın görüşmede bulunan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Zelenskiy, en çok neye ihtiyaçları olduğunu soran Senatör Mitch McConnell'e "savaş jetleri" yanıtını verdi. Zelenskiy'nin özellikle Doğu Avrupa komşularından Ukraynalı pilotların uçuş eğitimini aldıkları Rus yapımı uçakların gönderilmesini istediği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, ülkesine yapılan finansal yardımın devam ettirilmesinin yanı sıra, Rus petrolüne yönelik ambargo uygulanması çağrısında da bulundu.

ABD'li senatörler, geçen hafta Kiev'e 350 milyar dolarlık rekor askeri teçhizat paketine onay veren Washington'ın, Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık ek yardımda bulunacağını da taahhüt etti. Diğer yandan Beyaz Saray şu ana kadar iddiaların aksine Moskova'ya petrol ambargosu yönünde bir adım atmadı.  Bu yönde alınacak kararın, fiyatların daha da yükselmesine yol açarak halihazırda rekor enflasyondan etkilenen ABD'li tüketicilerin bütçesini daha da sarsabileceğinden endişe ediliyor.
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