Yağ krizine emniyet el koydu!

Emniyet Genel Müdürlüğü, yağ fiyatlarıyla ilgili paylaşım yapan 45 sosyal medya hesabıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Bu milletin ‘Şu bitecek, bu bitecek’ diye marketlere gitmesini tahrik edenlere gereğini yaparız.” açıklamaları sonrası emniyet harekete geçti. Yağ fiyatları üzerinden sosyal medya platformlarında paylaşım yapan 45 kişiye ‘provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulundukları’ iddiasıyla işlem başlatıldığı bildirildi.









Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerinin, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter’da ‘yağ fiyatları’ üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlandığı kaydedildi.