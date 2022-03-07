Fenerbahçe- Trabzonspor puanları paylaştı









Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, baskılı oyununu gole çevirmeyi başaramadı.









Müsabakanın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Fenerbahçe, 22. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle geriye düştü ve ilk yarı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





İkinci yarıda duran toplardan pozisyon arayan sarı-lacivertli ekip, 71. dakikada Miha Zajc'ın kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.





Kalan bölümde başka gol olmazken, Fenerbahçe 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.





Bu müsabaka öncesi ligde sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa müsabakalarını kazanan Fenerbahçe, yaşadığı beraberlikle üst üste 4. galibiyetini almayı başaramadı.





Daha önce ligde sadece 3 maçlık galibiyet serileri yakalayabilen Fenerbahçe, sezonun ilk 3 maçının ardından aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda bir kez daha tekrarlamıştı.





Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 28 hafta sonunda puanını 47'ye yükseltti.





Trabzonspor'a karşı yenilmezlik serisi 25 maça çıktı

Fenerbahçe'nin ligde Trabzonspor'a karşı evindeki yenilmezlik serisi 25 maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip gelirken, 12. beraberliğini yaşadı.















Kırmızı kart, VAR'la geldi

Fenerbahçe, 17. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrasında 10 kişi kaldı.





İrfan Can Kahveci ile Trabzonsporlu Emmanouil Siopis arasında 14. dakikada yaşanan bir ikili mücadelede oyun durduktan sonra VAR hakemi Mete Kalkavan, hakem Zorbay Küçük'ü pozisyonu izlemesi için uyardı.





Pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Zorbay Küçük, 17. dakikada İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.





Hakem Zorbay Küçük'e tribünlerden tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.





Müsabakanın 17. dakikasında İrfan Can'ın oyundan atılmasının ardından hakem kararlarını beğenmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, hakem Zorbay Küçük aleyhine tezahüratlar yaptı.





Mesut 8 maç sonra

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 8 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.





Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu.





Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırmıştı.





Bakasetas'a yabancı madde isabet etti

Karşılaşmada bordo-mavili oyuncu Bakasetas'a tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etti.





Yunan oyuncu, 74. dakikada korner kullanmaya giderken, tribünlerden birçok yabancı madde atıldı.





Bu sırada bir maddenin isabet ettiği oyuncu, uzun süre yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun ardından taraftarlarını sakinleştirdi ve korner kullanılarak oyun devam etti.