Samanyolu Haber /Spor / TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı açıklaması: İddialarla ilgili inceleme başlatıldı /07 Mart 2022 00:58

TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı açıklaması: İddialarla ilgili inceleme başlatıldı

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki yer alan iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Federasyonumuzun yönetim kurulu üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222'ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz" denildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçla ilgili paylaşımlar konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, iki takım arasında oynanan karşılaşma öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayriresmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek federasyonun hukuk kurulları tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Federasyonumuzun yönetim kurulu üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222'ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz."
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