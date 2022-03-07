DÜNYAAvrupalı sanatçılar ‘Pushback’ vakalarına dikkat çekmek için sokağa indi

Yunanistan-Türkiye sınırındaki Meriç Nehri üzerinde, insanlık adına utanç verici mülteci dramları yaşanıyor. Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz sonrası inşa ettiği Saray rejimi, Türkiye’de yüzbinlerce insanı cezaevine yollarken bir o kadarını da yerinden yurdundan etti.









Baskı ve zulümden kaçanlar Meriç üzerinden, özgürlükleri için Avrupa’ya iltica ediyor. Bazıları nihai hedefine ulaşırken bazı mültecilerde Yunanistan engeline takılıyor.





Yunan güvenlik güçlerine yakalananlar Türkiye’ye illegal şekilde teslim ediliyor. Haklarında arama kararı yada kesinleşmiş hükümler bulunan cezaevine gönderiliyor.









Bir sivil toplum kuruluşu olan Solidarity with Others, yaşanan dramlara dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.





Avrupa’ya iltica yolunda yaşanan geri itme (pushback) vakalarına dikkat çekmek için Hollandalı sanatçılar Brüksel’de farkındalık etkinliği düzenledi.





Açılan standı ziyaret edenler, mesajlarını iğne iplikle kumaşa işledi.