Cem Küçük'ten yayında kan donduran işkence tavsiyesi

Gazeteci Cem Küçük, Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklananlar için kan donduran işkence önerilerinde bulundu: Sallandır camdan aşağı, havlu tekniği var, boğuyor.





Cem Küçük TGRT’de Fuat Uğur’la birlikte yaptığı Medya Kritik programında Cemaat soruşturmaları kapsamında yargılananların hapishanede konuşturulamamasından şikayet etti ve “Başka türlü de konuşturma teknikleri var” dedi.





“SALLANDIR AYAĞINDAN CAMDAN AŞAĞIYA”





Cem Küçük’ün sosyal medyada gündem olan işkence önerileri kan dondurdu. İsrail gizli servisi MOSSAD’ın yöntemlerinden örnekler veren ccem Küçük, tutuklu Ali Fuat Yılmazer, Alaaddin Kaya ve Mehmet Partigöç’ün konuşturulması için insanlık dışı yöntemler anlattı:





“17/25 oldu diyelim İsrail’e yaptılar, olabilir. Dünyanın her yerinde her gün 15-20 toplu ölüm duyardık, trafik kazası, intihar etti, toplu intihar etti, uyuşturucuyu fazla basmış, aşırı alkolden gitti, dayanamadı köprüden atladı. Bir sürü gerekçe bulurlar. Burada da şimdi bunlara acıma, bütün yöntemleri düşünmelisin. Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Partigöç, Alaaddin Kaya. Ya şu adamları bir konuştursanıza. Bunlar bir sürü şey biliyor. Bizim savcı şöyle; oturuyor, ‘Fuatçığım hoş geldin. Adın, soyadın…’ mesela diyor. Nerede görev yaptın, bu işi sen mi yaptın? Hayır diyor. Böyle diyor mesela. Kardeşim başka türlü de konuşturma teknikleri var. Sallandır camdan aşağıya.”





AİLESİNDEN BİRİ AK DİYE ÖLDÜR





“Bak sana bir tane MOSSAD tekniği anlatayım. Gideon’un Casusları kitabında vardı. Ajan yapmak istiyor mesela Filistinlilerden birisini veya Ürdünlü veya Mısırlı olmuyor mesela, ajan olmuyor adam kabul etmiyor. Gidiyor ailesinden birini tak diye öldürüyor. Gene yapmıyor, gene öldürüyor. Ondan sonra mecburen… Kaç tane böyle ajanı var. Adam canı pahasına…





YÜZE HAVLUYU ATIYOR, AŞAĞIYA SU DÖKÜYOR





Havlu tekniği var biliyorsun. Yüze havluyu atıyor yukarıdan aşağıya suyu döküyor. Bu arada boğuyor. Ya bir sürü şey denersin…”



