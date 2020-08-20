Hizmet'e savaş ilan eden Azerbaycanlı mafyaya arkadaşından kanlı infaz

'Lotu Quli' lakaplı Salifov, Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.







Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.





Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.





Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.





HİZMET HAREKETİ'NE SAVAŞ İLAN ETMİŞTİ





2018 yılında Azerbaycan medyasında haber olan çete elebaşı Nadir Salifov, Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi'ne savaş ilan ettiğini duyurmuştu. Dönemin Türk güvenlik güçlerine ve Hizmet Hareketi'ne, kendisine Türkiye'deki faaliyetlerine engel olduğu için husumet beslediğini anlatan mafya lideri Gürcistan, Ukrayna ve Azerbaycan'da etkin durumdaydı. Salifov, o dönemde gönderdiği mesajda “Lotu Guli” bildirir ki, o, Türkiye’de ve tüm eski Sovyet ülkelerinde Gülencilerle amansız mücadeleye başlıyor” demişti. Mesaj, Türkiye'nin mevcut konjonktüründe tekrar yer edinme çabasının bir parçası olarak da görülüyor.